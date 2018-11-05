5 Kasım reyting sonuçları 2018 Çukur mu Söz mü Yasak Elma mı Ege'nin Hamsisi mi kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? 5 Kasım 2018 reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl?Çukur, Söz ve Yasak Elma dizileri arasından reyting sıralamasında kim galip geldi? Geçen haftaki reyting sonuçlarında;Show TV'nin sevilen dizisi Çukur zirveyi kaptı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. AB grubunda ise Çukur birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Söz üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

5 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

29 Ekim 2018 reyting sonuçlarına göre Show TV'nin sevilen dizisi Çukur zirveyi kaptı. Totalde Çukur birinci, Söz ikinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber üçüncü oldu. AB grubunda ise Çukur birinci, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ikinci, Söz üçüncü sırada yer aldı. Ana Haberlerde Fatih Portakal ile FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

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4 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

4 Kasım 2018 reyting sonuçlarına göre Pazar günü Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. AB grubunda ise TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye zirvede yer aldı.

Totalde Savaşçı birinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, O Ses Türkiye üçüncü oldu.

AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, Elimi Bırakma ikinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü sırada yer aldı.

Ana Haberlerde FOX Ana Haber bülteni yine tüm rakiplerine fark atarak açık ara birinci oldu.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.