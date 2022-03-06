6 Mart 2022 Pazar 10:18 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 10:18

5 Mart reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Tehlikeli Görev, Gönül Dağı, Son Nefesime Kadar ve Survivor All Star ekrana geldi. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Mart 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 5 Mart reyting sıralaması

5 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM