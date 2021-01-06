06 Ocak 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:23

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Salı akşamı ekranlarda; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Akıncı, Hedefim Sensin, Baraj ve Masumlar Apartmanı (tekrar) yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 5 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Salı günü Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, ATV'de Akıncı, Star TV'de Hedefim Sensin, FOX Tv'de Baraj, Atv'de Akıncı, TRT 1 'de Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

5 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı gününün reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU ATV