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Medya

5 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Salı akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Yılbaşı nedeniyle birçok dizi tatile girdi. 5 Ocak Salı akşamı diziler tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Salı akşamı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 5 Ocak 2021 Reyting sonuçları

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:23 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:23
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Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Salı akşamı ekranlarda; Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Akıncı, Hedefim Sensin, Baraj ve Masumlar Apartmanı (tekrar) yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, dünün reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki dünün reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 5 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Salı günü Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, ATV'de Akıncı, Star TV'de Hedefim Sensin, FOX Tv'de Baraj, Atv'de Akıncı, TRT 1 'de Masumlar Apartmanı tekrar bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

5 OCAK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı gününün reyting sonuçları ise şöyle:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 HAVA DURUMU ATV

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