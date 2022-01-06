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Medya

5 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları! Annemizi Saklarken, MasterChef, Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa maçı reyting sıralaması

5 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Show Tv'de Süt Kardeşler, Kanal D'de Annem, FOX Tv'de Mutlu Aile Tablosu, Tv8'de MasterChef, Star Tv'de Annemizi Saklarken, Atv'de Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı izleyenleriyle buluştu. Yayınlanan bu yapımların izlenme oranları, TİAK ölçümleriyle birlikte 5 Ocak 2022 reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 5 Ocak 2022 reyting sonuçları

6 Ocak 2022 Perşembe 10:31 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:31
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5 Ocak reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Süt Kardeşler, Annem, Mutlu Aile Tablosu, Beşiktaş - Antalyaspor Süper Kupa maçı, 112 Acil Çağrı, Annemizi Saklarken ve MasterChef Türkiye ekrana geldi. Geçen hafta Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi almıştı. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 5 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte çarşamba günü yayınlanan programların reyting sıralaması

5 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Beşiktaş-FTA Antalyaspor Turkcell Süper Kupa Karşılaşması, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

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