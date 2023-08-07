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Medya

6 Ağustos reyting sonuçları: Vermem Seni Ellere, MasterChef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması

6 Ağustos reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı Atv'de Vermem Seni Ellere, Kanal D'de Ölümcül Makineler, Star Tv'de Ekşi Elmalar, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, Show Tv'de Hababam Sınıfı, FOX TV'de Yaz Şarkısı, TRT 1'de ise Tehlikeli Yürüyüş filmi ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 6 Ağustos 2023 reyting sonuçları

7 Ağustos 2023 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
6 Ağustos reyting sonuçları: Vermem Seni Ellere, MasterChef, Yaz Şarkısı reyting sıralaması
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6 Ağustos 2023 Pazar reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam televizyonlarda; Vermem Seni Ellere, Ölümcül Makineler, Ekşi Elmalar, MasterChef Türkiye All Star, Hababam Sınıfı, Yaz Şarkısı dizisi ve Tehlikeli Yürüyüş filmi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 6 Ağustos reyting sonuçları

6 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de ekranlara gelen yabancı sinema filmi "Düşüş", 3. sırada ise Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "Kanal D Ana Haber" yer aldı.

Vermem Seni Ellere 8. bölüm izle Youtube!

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