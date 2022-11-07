6 Kasım reyting sonuçları nasıl şekillendi? Teşkilat, Yargı, Güzel Günler reyting listesi

6 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güzel Günler, Yargı, Teşkilat, Tozluyaka, Gecenin Ucunda ve Çok Güzel Hareketler 2, Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 6 Kasım 2022 reyting sonuçları

6 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Teşkilat", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Teşkilat" 3.sırada "Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada ise Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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