7 Eylül reyting sonuçları 2022: Mükemmel Eşleşme, Kazanan Restoran , Seversin reyting sıralaması

7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı ATV'de Kardeşlerim, Fox TV'de Kazanan Restoran, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Seversin, TRT 1'de Mükemmel Eşleşme, Star Tv'de Kung Fu Yoga ve Show TV'de En Büyük Şaban reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 7 Eylül 2022 reyting sonuçları

Reyting, Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranıdır. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor. İşte 7 Eylül reyting sıralaması

7 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.