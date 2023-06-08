7 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Veda Mektubu reyting sıralaması

7 Haziran 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda Sakar Şakir, Veda Mektubu, Survivor 2023, Adım Farah, Çöp Adam, Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı ve Kuruluş Osman dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 7 Haziran reyting sonuçları

7 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM