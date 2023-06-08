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Medya

7 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Veda Mektubu reyting sıralaması

7 Haziran Reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Kraliçe isimli dizi final bölümüyle ekranlarda yer alırken, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Çöp Adam dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de yabancı sinema Çelik Yumruklar, Show TV'de Üç Kağıtçı ve FOX TV'de Recep İvedik 2 isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. TV8'de ise Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 7 Haziran 2023 reyting sonuçları

8 Haziran 2023 Perşembe 10:44 - Güncelleme:
7 Haziran reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Adım Farah, Veda Mektubu reyting sıralaması
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7 Haziran 2023 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda Sakar Şakir, Veda Mektubu, Survivor 2023, Adım Farah, Çöp Adam, Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı ve Kuruluş Osman dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 7 Haziran reyting sonuçları

7 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

7 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC İLK 10 PROGRAM

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