7 Kasım reyting sonuçları: Yasak Elma, Alparslan Selçuklu, Masterchef reyting tablosu nasıl şekillendi?

7 Kasım reyting sonuçları: Pazartesi akşamı TRT1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Fox TV'de Yasak Elma, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı isimli dizilerinin yeni bölümleri ekranlarda yer alacak. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı yaşanırken, Show TV'de Güzel Günler, Star TV'de ise Yalı Çapkını isimli dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 7 Kasım 2022 Pazartesi dizilerinin reyting listesi

7 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

7 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.