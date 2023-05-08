7 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Yargı, Teşkilat, EGO dizilerinin reyting sıralaması

7 Mayıs reyting sonuçları: Pazar akşamı Kanal D'de Yargı dizisi nefes kesici bir sezon finaliyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Güzel Günler, Fox TV'de EGO, TRT1'de ise Teşkilat isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlandı. Aynı saatlerde ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, TV8'de Survivor 2023 izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 ile kahkaha tufanı esti. Peki reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte 7 Mayıs 2023 reyting sonuçları

7 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



7 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

7 Mayıs reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.