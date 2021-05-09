8 Mayıs 2021 reyting sonuçları: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Savaşçı reyting sıralaması

09 Mayıs 2021 Pazar 10:36 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 10:36

Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. 8 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı Tv8'de Survivor, Show Tv'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, TRT 1'de Gönül Dağı, Star Tv'de İbo Show, Atv'de Kardeşlerim ve FOX Tv'de Savaşçı dizisi yayınlandı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Mayıs 2021 reyting sonuçları

8 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

8 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kardeşlerim, ikinciliği Gönül Dağı, üçüncülüğü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Kadir Gecesi Özel aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KARDESLERIM ATV

2 GONUL DAGI TRT 1

3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KADIR GECESI OZEL ATV

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 SURVIVOR TV8

6 SAVASCI FOX

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 KARDESLERIM ATV

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 KADIR GECESI OZEL TRT 1

8 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL TRT 1

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SAVASCI FOX