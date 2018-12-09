9 Aralık reyting sonuçları 2018 Savaşçı mı Elimi Bırakma mı Ağlama Anne mi kim birinci oldu

9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık 2018 reyting sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 9 Aralık reyting sonuçları TOTAL sıralamada kim zirveye yerleşti? 2018 Savaşçı mı Elimi Bırakma mı Ağlama Anne mi kim birinci oldu? Dizi severlerin heyecanla beklediği reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yani 9 Aralık'ta reytinglerde Savaşçı, Elimi Bırakma ve Ağlama Anne yarıştı. Peki reyting sıralaması nasıl şekillendi? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total sıralamasında ilk beşe iki dizi girebildi. Geçen haftaki reyting sıralamasında Savaşçı birinci olurken, Elimi bırakma beşinci oldu. Ağlama Anne ise sekizinci sırada geceyi tamamladı. Bir Litre Gözyaşı ise reyting sonuçlarına göre dokuzuncu oldu.İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir. İşte reyting sonuçlarına dair en son haberler ve son dakika gelişmeleri star.com.tr'de...

9 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? 2 ARALIK 2018

2 Aralık 2018 reyting sonuçlarına göre Pazar günü Total'de FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. AB grubunda ise TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye zirvede yer aldı. Totalde Savaşçı birinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Savaşçı (Özet) üçüncü, O Ses Türkiye dördüncü oldu. Beşinci sırada Elimi Bırakma, altıncı sırada SHOW Ana Haber, yedinci sırada O Ses Türkiye (Özet), sekizinci sırada ise Ağlama Anne yer aldı. AB grubunda ise O Ses Türkiye birinci, , Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinci, Elimi Bırakma üçüncü, O Ses Türkiye En İyi 5 dördüncü oldu. Beşinci sırada Savaşçı, altıncı sırada O Ses Türkiye (ÖZET), yedinci sırada Büyük Felaket (Y.S.), sekizinci sırada ise Bir Litre Gözyaşı yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

8 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre Erkenci Kuş’u tahtından eden İkizler Memo Can liderliğini korudu. Erkenci Kuş ikinci sırada yer aldı. Reyting sıralamasında üçüncü sıra ise O Ses Türkiye yarışmasının oldu. Kalk Gidelim ise on birinci oldu. İşte total reyting sonuçlarında ilk yirmi sıra…

REYTİNG NEDİR?

Reyting bir programın izleyici oranını ifade eder. Reklam verenler için ölçülmektedir. Reyting ölçümünün toplumsal bir misyonu yoktur. Amaç hangi zamanda, hangi programı, kimlerin seyrettiğini tespit edip hedef kitleye ulaşmaktır. Televizyonların daha kuruluşlarında belirli bir görüş ve amaçları, ona bağlı olarak da hedef izleyici kitleleri vardır ve pek değişmez. Bu açıdan bakıldığında reyting, televizyoncuların bir meselesi değilmiş gibi görünüyorsa da sonunda televizyon kanalları da birer ticarethanedir. Ayakta durabilmeleri için gelire ihtiyaçları vardır, bu gelirin ana kaynağı da reklamdır.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting şu basamakları takip eder: Ölçümün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır. Peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar.