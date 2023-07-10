9 Temmuz reyting sonuçları: Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere reyting sıralaması

9 Temmuz reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Kanal D'de Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor, Show Tv'de Neşeli Günler, Star Tv'de Aile Arasında, Atv'de Vermem Seni Ellere, TV8'de MasterChef Türkiye All Star, TRT 1'de Benim Güzel Ailem, Fox Tv'de Yaz Şarkısı ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 9 Temmuz 2023 reyting sonuçları

9 TEMMUZ 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



9 Temmuz tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Vermem Seni Ellere", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Kanal D'de tekrar ekrana gelen yabancı sinema "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Vermem Seni Ellere", 3.sırada "Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı" yer aldı.

9 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.