Akşener'in yardımcısından Halk TV'de skandal sözler! Taksim teröristini aklamaya çalıştı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan 6 kişiyi şehit eden terörist Ahlam El Beşir'i "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." sözleriyle aklamaya çalıştı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da bombalı saldırı düzenlenmiş, 6 vatandaşımız şehit olurken 81 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashır, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

TERÖRİSTİN KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

Emniyetteki sorgusuna da başlanan terörist, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söylemişti.

Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını itiraf etmişti.

AKŞENER'İN YARDIMCISI TERÖRİSTİ AKLAMAYA ÇALIŞTI!

Tüm bu yaşananların ışığında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'dan skandal bir açıklama geldi.

CHP'nin fonladığı Halk TV canlı yayınına konuk olan Erozan, teröristi aklamaya çalıştı. Teröriste 'terörist' denmesi için elde ne verilerin olduğunu bilmediğini söyleyen Erozan, "O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir." dedi.

Erozan skandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Yakaladılar, gözaltına aldılar, tutukladılar vs. Bu kadının terörist olarak tanımlanması için elde ne delil var bilmiyorum. O kadın elindeki paketin içinde ne olduğunu bilmiyor olabilir. Telefon üzerinden yapılan dolandırıcılıkları da biliyorsunuz. Torbayı götür, bilmem ne ağacının altına bırak. Ondan sonra başkası gelip alıyor. Bugün çok daha derin bir soruşturulması lazım, sıcak olay maalesef. Emniyet ve adli makamlar soruşturma yaptığında bambaşka isimler de çıkabilir."