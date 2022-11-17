AK Partili Aydemir: Erozan, HDP'lilerden daha fazla teröristin yanında duruyor

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun Azerbaycan'a destek bildirisini okudu.

Fransa Senatosunun Azerbaycan'a karşı yaptırım uygulama kararının söz konusu olduğunu belirten Aydemir, "Bunu şiddetle kınıyoruz. Fransa Senatosunun yaptığı şey, özü itibariyle Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini sekteye uğratmaktır. Özü itibariyle Ermenistan-Türkiye ilişiklerine de bir engel koymaya çalışmaktır." diye konuştu.

Karabağ'ın Azerbaycan'ın öz yurdu olduğunu vurgulayan Aydemir, ikinci Karabağ savaşında, Azerbaycan'ın 2 bin 800 şehit vererek bunu bir kez daha kanlarıyla tescil ettiğini söyledi. Aydemir, şunları kaydetti:

"Fransız senatosu tarafından alınan karar yok hükmündedir. Fransız Senatosunun aldığı karar, dünya barışına bir ihanettir. Dünya barışını yok etmeye yönelik bir adımdır. Biz de bu adımı Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak kınadığımızı, kabul etmediğimizi söylüyoruz. Fransız Senatosunun bu tür açıklamaları, üçlü bildirilere tarafların sıkı sıkıya bağlı kalması taahhüdünden uzaklaştıracaktır. TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak, Azerbaycan Milli Meclisinin, Fransız Senatosuna karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin karşı bildiriyi destekliyoruz. Fransız Senatosu'nun kabul edilemez şartını ise şiddetle kınıyoruz."

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Öte yandan Aydemir, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan'ın, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına yönelik sözlerini eleştirdi.

Aydemir, "PKK'yı aklama adına, katledilen çocukların vebali, tepkisi PKK'ya yansımasın diye inkara gidiyorlar. Selahattin Demirtaş bunu yapıyor, bu normal zaten, akrebe niye ısırdın denir mi? Ama İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, açık açık Selahattin Demirtaş'tan çok daha ileri ifadeler kullanıyor. Bu kadının terörist olmadığına dair kayıtlar düşüyor. Şu rezalete bakar mısınız? İYİ Partili isim, HDP'lilerden daha fazla teröristin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.