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Medya

Ali Ekşi: TOMTAŞ'ı hep beraber tekrar ayağa kaldıracağız

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi, 'İnşallah kurmuş olduğumuz hayallerle beraber, destekçilerimizle beraber, arkadaşlarımızla birlikte TOMTAŞ'ı hep beraber tekrar ayağa kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:06 - Güncelleme:
Ali Ekşi: TOMTAŞ'ı hep beraber tekrar ayağa kaldıracağız
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24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, TOMTAŞ Havacılık İcra Kurulu Üyesi Ali Ekşi oldu.

"TOMTAŞ'I HEP BERABER TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Çocukluktan itibaren herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. O dönem futbolcu olma hayalim vardı. Zaman içerisinde değişerek mühendis olma hayalim ortaya çıktı. Üniversite yıllarımda eski bir hikayeden esinlenerek yeni bir hayal kurma fırsatımız oldu ve ilk defa TOMTAŞ'ın acıklı makus talihi ile o zamanlar tanışmış oldum. Üniversite yıllarımda özellikle şehrimizle beraber büyük bir misyon üslenerek özel sektörün gayretiyle üretim tesisine dönmüş durumda. Şehrin sadece insanlar açısından değil konumu ve ülke için de projesi vardı. Biz bu hikayede bir obje olabilir miyiz diye niyetlenmiştik. Yaklaşık beş sene önce kurduğumuz hayalleri revize edebilme şansımız oldu. İnşallah kurmuş olduğumuz hayallerle beraber, destekçilerimizle beraber, arkadaşlarımızla birlikte TOMTAŞ'ı hep beraber tekrar ayağa kaldıracağız.

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