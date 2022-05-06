An ve Zaman 8 Mayıs'ta 24 TV ekranlarında

8 Mayıs Pazar gününden itibaren Özgenur Reyhan Güler'in sunumuyla tarihe dair tüm bilinmeyenler bu programda açığa çıkıyor.



Özgenur Reyhan Güler'in sunumuyla tarihe dair büyük meseleleri açığa çıkarırken, bir yandan da bilinmeyen ayrıntılar tartışılıyor.

"An ve Zaman"da bu hafta "Osmanlı'dan Günümüze Mutfak Kültürü" nün tarihi konuşuluyor.

· Osmanlı sarayı ve sosyal hayatında yeme içme kültürü nasıldı?

· Sofra adabı ve misafir ağırlama kuralları neydi?

· Hangi padişah nasıl beslenmeyi tercih ederdi?

Tabaklar ve sunumlar nasıl ve kimler tarafından seçilirdi?

Osmanlı'da yeme içme kültüründen mutfak kültürünün antropolojisine dair tüm bilinmeyenleri, Yazar Mehmet Mazak ve Gastronomist, Araştırmacı, Yazar Nilgün Tatlı'nın katılımlarıyla bu hafta An ve Zaman'da konuşuyoruz.

"An ve Zaman" Özgenur Reyhan Güler'in moderatörlüğünde; birbirinden değerli konuklarının katılımıyla 8 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pazar, saat 21.15'te 24 TV'de.

ÖZGENUR REYHAN GÜLER KİMDİR?



Akademisyen ve Yazar Özgenur Reyhan Güler, kültür ve iletişim bilimleri, halkla ilişkiler alanında uzmanlaştı. Doktora eğitiminde ise halkla ilişkiler ve kültürlerarası iletişim ve göç alanına yoğunlaşan Özgenur Reyhan Güler; İstanbul ölçeğinde ve yurtdışında uluslararası ve kültürel organizasyonlar yürüttü.

30'u aşkın ülkeye seyahat etti ve kültürel gözlemlerde bulundu. 2013 yılından bu yana öğretim üyeliği yapmaktadır.2018-2019 ve 2019-2020 akademik yıllarında üniversite bünyesinde "Yılın En İyi Akademisyen" ödüllerini almıştır.

YÖK bünyesinde Kamu Diplomasisi Kültürel Diplomasi Komisyonları Üyesi, İBB Göç Politikaları Komisyonu Üyesi, Kentsel Gelişim ve Sosyal Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı, Fütüristler Derneği, Fütürizm Eğitim Programları Grubu üyesidir.

Mayıs 2022 itibariyle 24 TV ailesine katılan Özgenur Reyhan Güler "An ve Zaman" programı moderatörlüğünü üstlenmiştir.