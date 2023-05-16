Anket şirketlerinin hezimeti! Provokasyonları ellerinde patladı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kazanacağız diyor, hatta öyle iddialıydı ki 15 Mayıs öncesinde ve sonrasında planlar yapıyordu. Kendisinden 13. cumhurbaşkanı diye söz etmeye başlamıştı. İktidar olmadan Selahattin Demirtaş'ı bırakıyor, KHK'lıları affediyordu. Anket şirketleri de bu oyuna alet oldu. Peki hata mı yaptılar, yoksa usulsüzlüklerle siyaseti dizayn etmeye mi çalıştılar.

ANKET ŞİRKETLERİNİN KÖTÜ HEZİMETİ

Kimi zaman "Ben Kemal geliyorum" dedi. Kendisine 13. cumhurbaşkanı denmesini istedi. Hatta bu oyunu sandık sayımının ilk dakikalarında oyandılar. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş manipülasyon yaparak, Kemal Kılıçdaroğlu için 13. cumhurbaşkanınınız diye sadıklar sayılırken algıya operasyonu başlattılar.

Kılıçdaroğlu, seçim öncesinde gerçek dışı ifadeler kullanarak, "Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar." diye algı oluşturma peşine düşmüştü. Ama Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi olmadı ve bir kez daha yalanı gün yüzüne çıktı.

"Kazanıyoruz" diyerek bürokratlara devletin gizli belgelerini kendilerine teslim etmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kaybedecek, kaybedeceği seçime girmez." dedi.

Kılıçdaroğlu tüm bu mesnetsiz ve algıya yönelik iddialarını çeşitli medya mecralarında yayınladıkları sözde anketlere dayandırıyordu. Tüm bu yaşananlar akıllara "Acaba anket şirketleri bu asılsız iddiaları temellendirmek için mi bilerek rakamlarla oynadı? sorusunu getirdi.

ANKET PROVAKASYONU SANDIKTA ÇIKTI

Anket şirketlerinin seçim öncesi açıkladıkları oranlarla, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs performansı arasındaki farkın astronomik bir seviyede olduğu anlaşıldı.

7'li koalisyonu adayı Kılıçdaroğlu, yüzde 45 bandını bile göremedi. Erdoğan'ı yüzde 40'larda gösterenler MHP için yüzde 5'in altını işaret ederek seçime yönelik manipülasyona imza attı.

İşte o asılsız ve gerçek dışı bilgi yayan anket şirketleri;

- KONDA

Konda son ankette, Erdoğan'ın yüzde 43'te olduğunu iddia ediyordu. Kılıçdaroğlu'na ise Erdoğan'ın şimdiki aldığı oyu göstermişlerdi.

- AVRASYA ARAŞTIRMA

Sahibi Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'ye yapılan operasyonda göz altına alınmıştı. Kılıçdaroğlu'na yüzde 50'nin üstünde bir oran yakıştırırken, Erdoğan'a yüzde 44'ü uygun görmüştü.

- AKSOY ARAŞTIRMA

Kılıçdaroğlu'nu yüceltme konusunda hepsinden iddialıydı. Kılıçdaroğlu'na yüzde 55,5 oy oranıyla başlamış, yüzde 52 ile bitirmişti. Erdoğan'a ise, yüzde 47,5'lik bir oran vermişti.

- ORC ARAŞTIRMA

Bu ankette ise Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51'in üstünde gösteren araştırma şirketlerinden biriydi. Araştırma şirketi müdürü Mehmet Pörsteki'nin "Erdoğan hiç bir yerde Kılıçdaroğlu'nu geçemiyor" sözleri hala kulakları çınlatıyor.

- MAK DANIŞMANLIK ŞİRKETİ

Şirketin başkanı Ali Kulat da yayınladığı son ankette, Erdoğan'a en fazla yüzde 45'lik bir perspektif çizmişti.

- YÖNEYLEM ARAŞTIRMA

Bu araştırma şirketinde Erdoğan yüzde 42'yi zor buluyordu.

Peki araştırma şirketlerine ne oldu da CHP'nin negatif kampanyasına alet oldular. Belki de CHP medyasını mahalle baskısı Cumhur İttifakı seçmeninde tercihlerini söylemeye yönelik bir çekince oluşturdu. Yani bir dip dalga vardı. Ama sandık gösterdi ki o dalga Millet İttifakı'nı değil, Cumhur İttifakı'nı taşıyordu. En kötü ihtimal anketler masa başında Kılıçdaroğlu'na yarasın diye düzmece olarak hazırlanmıştı.