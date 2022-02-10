Ayşenur Arslan'dan Türk Mukavemet Teşkilatı'na hadsiz sözler! Tepki yağdı

AJANSLAR 10 Şubat 2022 Perşembe 10:36 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:36

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu.

Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine tepki yağdı.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: AYŞENUR ARSLAN'IN TMT'YE YÖNELİK SÖZLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TV programcısı Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÇELİK: TMT KUVAYİ MİLLİYE'DİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır. 'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz' diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliye'dir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."

FUAT OKTAY: TMT, EOKA'NIN SALDIRILARINA KARŞI MÜCADELE EDEN MİLLİ MÜCADELE RUHUDUR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayi Milliyedir" ifadelerini

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Arslan'a "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir." sözleriyle tepki gösterdi.

SEMİH YALÇIN: TÜRKLÜK DÜŞMANI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR

MHP Genel Başkan Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arslan'a tepki gösterdi. Yalçın, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na(TMT) illegal örgüt diyen densiz, edepsiz gazeteci Ayşenur Arslan; nasıl bir iğrenç haletiruhiye içinde bulunduğunu, nasıl sicilli bir Türklük düşmanı olduğunu ve Türk milliyetçilerine duyduğu hıncı manidar surette kanıtlamıştır." dedi.

MHP'Lİ KARAKAYA: YAZIKLAR OLSUN

Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya tepki gösterdi. Karakaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal"