Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV ekranlarından 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ hakkındaki iftiralarına tepki göstererek cevap verdi. Bakan Kurum, Kılıçdaroğlu'nun "AK Parti hükümeti öncesinde TOKİ'nin daha az daha fazla konut yaptı" iftirasına tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU TOKİ'NİN İNŞAATLARINA HİÇ GİTMİŞ Mİ?"

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun bu iftiraları hakkındaki sorusunu cevaplayan Bakan Kurum "Onların hiç bir dayanağı yok. Her işte her söylemde olduğu gibi tamamen algılar, iftiralar, bahanelerle hep milletimizi yanlış yönlendirmek tek yaptıkları iş bu. Sayın Kılıçdaroğlu TOKİ'nin inşaatlarına hiç gitmiş mi? Bugüne kadar TOKİ'de oturan vatandaşların bir kere olsun çayını içmiş mi? Oradaki vatandaşın bir derdi var mı? Bir sorunun var mı demiş mi? Bir git bak orda kim oturuyor acaba 'sırtı kalınlar, ensesi kalınlar ' diyor. Bir git bak var mı yok mu? Ağızlarına TOKİ'yi doladılar." dedi.

"18 SENEDE 43 BİN KONUT YAPMIŞ"

Deprem bölgesindeki yıkılmadan ayakta duran TOKİ'lere değinen Bakan Kurum, "Niye şimdi TOKİ kıymetli oldu biliyor musunuz? Deprem bölgesinde 143 bin konutumuz dimdik ayakta. Bir tane vatandaşımızınız bile burunu kanamadı. Düne kadar TOKİ'yi eleştiriyorlardı. TOKİ'yi ağızlarına almakta imtina ediyorlardı. Şimdi TOKİ denmeye başlandı. Sen (Kılıçdaroğlu) git bir örneğini yap yahu görelim. TOKİ 1984'te kurulmuş. Ben orda çalıştım. Orda genel müdürlük yapmış biri olarak benim bilmem lazım. 84'te kurulmuş 2002'ye kadar 43 bin konut yapmış 18 senede. Örnekleri orada gidip bakabilirler. 43 binden fazla varsa 60 bini bize göstersin, 50 bini bize göstersin. Desin ki 'bu var ama sen bunu saymadın' desin. Bizde diyelim ki evet biz hatalı konuştuk. Gerçek verileri dayanmadan konuştuk özür diliyoruz diyelim. Kendilerinin de özür dilemesi gerekir." diye konuştu.

"HEP YALAN, İFTİRA, BAHANE TEK YAPTIKLARI BU"

TOKİ'nin kurulduğu 1984'ten 2002'ye kadar 43 bin konut yaptığına dikkati çeken Bakan Kurum, "18 yılda 43 bin konut yapıyorsunuz, biz 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız sosyal devlet anlayışıyla TOKİ'yi evi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak anlayışıyla 81 ilde, sadece konut için de değil, konut, stadyum, hastane, okul, cami, yeşil alan, millet bahçeleriyle ilgili tüm alanlarda 37 bin sosyal donatısıyla 1 milyon 200 bin konut üretiyoruz. 43 bin nerede, 1 milyon 200 bin nerede. Hep yalan, iftira, bahane tek yaptıkları bu. Bize bunu söyleyenler aynaya dönüp ey Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi, İzmir Belediyesi 4 yıldır sende. İzmir yıllardır sende. Sen 4 yıldır sen niye bir konut yapmadın. Niye bir konutu yapıp da vatandaşına vermedin. Veya sen seçim meydanlarına metro dedin yol dedin yeşil alan dedin. 2Niye verdiğin sözleri tutmadın' diye sormaz mısın. Sonuçta liderisin, dönüp bir aynaya bakacaksınız." şeklinde konuşmasını sürdürdü.

"'SANA SÖZ' DİYORLAR, YAHU SEN VERDİĞİN SÖZÜ TUTMADIN Kİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin önümüzdeki seçimler için kullandığı "Sana Söz" sloganına değinen Bakan Kurum, "Söz diyorlar söz. 'Sana Söz' diyorlar, yahu sen verdiğin sözü tutmadın ki. Sözünü tutmayan birisine, biz senin sözüne nasıl inanalım. Anca vaat 'Bahar Gelecek', 'Her şey Güzel olacak' niye olmadı. 4 sene oldu koca 4 yıl, biz Ankara'da İstanbul'da İzmir'de göremedik o baharı. Ne gördük yolda kalan otobüs gördük, karda kapanan yollar gördük, bir türlü bitmeyen metro hatları gördük, verilen sözlerin tutulmadığını gördük, taahhütlerin yerine getirilmediğini gördük. Her şeyi gördük ama eser hizmet göremedik. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülke için 15 Temmuz'da evde kahve yudumluyordu. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra milletimiz sayın Kılıçdaroğlu'nu siyasetin tozlu sayfalarına yerleştirecek. Kendisi törenlerimizi izlerken kahve yudumlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.