Bu akşam TV'de neler var? 12 Haziran Pazar TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV'de neler var? sorusunun yanıtı, pazar günü televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyici tarafından araştırılıyor. Bu akşam TV'de birbirinden güzel dizi, film ve programlar seyirci karşısına çıkacak. İşte 12 Haziran Pazar TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı
12 Haziran Pazar akşamı TV'de; Kim Milyoner olmak İster, Survivor, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Çok Güzel Hareketler 2, Örümcek Adam Eve Dönüş, Senden Daha Güzel ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ekrana gelecek. İşte 12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
15:35 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
15:45 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:45 Gizli Saklı
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:55 Kara Tahta (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Üç Kağıtçı
23:45 Bücür
TV8 YAYIN AKIŞI
20:00 Survivor All Star