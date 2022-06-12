Bu akşam TV'de neler var? 12 Haziran Pazar TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı

Bu akşam TV'de neler var? sorusunun yanıtı, pazar günü televizyon başında vakit geçirmek isteyen izleyici tarafından araştırılıyor. Bu akşam TV'de birbirinden güzel dizi, film ve programlar seyirci karşısına çıkacak. İşte 12 Haziran Pazar TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Show TV,Fox TV, ATV yayın akışı

12 Haziran Pazar akşamı TV'de; Kim Milyoner olmak İster, Survivor, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Çok Güzel Hareketler 2, Örümcek Adam Eve Dönüş, Senden Daha Güzel ve Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ekrana gelecek. İşte 12 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

15:35 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Seversin

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Gizli Saklı

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:55 Kara Tahta (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Örümcek Adam Eve Dönüş"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Üç Kağıtçı

23:45 Bücür

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Survivor All Star