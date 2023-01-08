8 Ocak 2023 Pazar akşamı televizyonda birbirinden güzel yapımlar yer alacak. Pazar günü evde TV başında keyif yapmak isteyenler ise ekran başına geçmeden önce bugün hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Ulusal kanallarda ekranların sevilen yapımları seyirciyle buluşacak. Peki bugün hangi diziler var? 8 Ocak 2023 Pazar tv yayın akışı tüm kanallar

8 OCAK YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

Yeni yılda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

8 Ocak 2023 Pazar akşamı Kanal D'de Belalı Tanık Show TV'de Güzel Günler isimli film var. Dizi tutkunları için TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat ekranlara gelecek. ATV'de ise Terminatör: Kara Kaderi saat 20.00'de ekranlardaki yerini alacak. Aynı saatlerde Fox TV'de filmi Doktor Civanım, Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm isimli yerli sinema filmleri izleyici karısına çıkacak. Ayrıca sporseverler için Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu akşam saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. İşte 8 Ocak 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim

16:00 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Belalı Tanık

ATV YAYIN AKIŞI

12:15 Bir Küçük Gün Işığı

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör: Kara Kader

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Çöp Adam

16:30 Yerli dizi tekrar/Sinema

18:15 Star Haber

19:00 Fırıldak Ailesi

20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm

23:30 Yerli dizi tekrar/Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma

16:45 Benden Ne Olur?

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Doktor Civanım

22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

TRT YAYIN AKIŞI

18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

15:45 Sıfırıncı Gün

20:00 Masterchef Türkyie

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