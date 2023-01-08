8 Ocak 2023 Pazar akşamı televizyonda birbirinden güzel yapımlar yer alacak. Pazar günü evde TV başında keyif yapmak isteyenler ise ekran başına geçmeden önce bugün hangi dizilerin olduğunu merak ediyor. Ulusal kanallarda ekranların sevilen yapımları seyirciyle buluşacak. Peki bugün hangi diziler var? 8 Ocak 2023 Pazar tv yayın akışı tüm kanallar
8 OCAK YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
Yeni yılda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.
8 Ocak 2023 Pazar akşamı Kanal D'de Belalı Tanık Show TV'de Güzel Günler isimli film var. Dizi tutkunları için TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat ekranlara gelecek. ATV'de ise Terminatör: Kara Kaderi saat 20.00'de ekranlardaki yerini alacak. Aynı saatlerde Fox TV'de filmi Doktor Civanım, Star TV'de ise Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm isimli yerli sinema filmleri izleyici karısına çıkacak. Ayrıca sporseverler için Fenerbahçe Galatasaray derbisi bu akşam saat 19:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. İşte 8 Ocak 2023 ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 kanallarının yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Gırgıriye'de Büyük Seçim
16:00 O Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Belalı Tanık
ATV YAYIN AKIŞI
12:15 Bir Küçük Gün Işığı
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör: Kara Kader
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Çöp Adam
16:30 Yerli dizi tekrar/Sinema
18:15 Star Haber
19:00 Fırıldak Ailesi
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm
23:30 Yerli dizi tekrar/Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Yasak Elma
16:45 Benden Ne Olur?
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Doktor Civanım
22:00 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
TRT YAYIN AKIŞI
18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
15:45 Sıfırıncı Gün
20:00 Masterchef Türkyie