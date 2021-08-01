Bugün televizyonda ne var? 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı

Bugün TV'de ne var? sorusu, Pazar akşamı televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve yarışmaları izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bugün televizyonda gündüz ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Peki Bugün televizyonda ne var? 1 Ağustos Pazar TV'de neler, hangi diziler var? İşte TRT1, Avt, Show Tv, Star Tv, Kanal D, FOX Tv ve Tv8'nin 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışındaki yapımlar...
BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
Bugün televizyonda Türk Sineması "Dağ 2", Baş Belası, Menajerimi Ara, Masterchef Türkiye, Robin Hood, Sen Çal Kapımı ve Şef Akademi yer alacak. İşte ulusal kanalların 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı.
1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği
10:00 Şans Kapıyı Çalınca
12:30 Baş Belası
15:20 E.T.
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:30 Konuştuktça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Baht Oyunu
16:30 Derinlerdeki Dehşet
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ipman 4: Final
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
01:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Yükseks Sosyete
10:45 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22.30 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Bay Yanlış
13:30 Kefaret
16:30 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Benim Kocam Yapmaz
22:30 Şef Akademi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Yeşil Deniz
09:35 Diriliş "Ertuğrul"
12:35 Su Savaşları
13:40 Dünya Hali (Altyazılı)
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Dünya Hali (Altyazılı)
22:40 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Ne Olacak Şimdi
16:30 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
22:15 Riddick Günlükleri
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
13:30 Yerli Sinema
15:30 Yeli Sinema
18:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
08:00 Elif Abla ile Afacanlar
10:00 Cici Annem
12:00 Bahar Kapıda
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum
16:00 Masum
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma