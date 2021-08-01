Bugün televizyonda ne var? 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı

1 Ağustos 2021 Pazar 15:55 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:55

Bugün TV'de ne var? sorusu, Pazar akşamı televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve yarışmaları izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Bugün televizyonda gündüz ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar ekrana gelecek. Peki Bugün televizyonda ne var? 1 Ağustos Pazar TV'de neler, hangi diziler var? İşte TRT1, Avt, Show Tv, Star Tv, Kanal D, FOX Tv ve Tv8'nin 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışındaki yapımlar...

BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

Bugün televizyonda Türk Sineması "Dağ 2", Baş Belası, Menajerimi Ara, Masterchef Türkiye, Robin Hood, Sen Çal Kapımı ve Şef Akademi yer alacak. İşte ulusal kanalların 1 Ağustos 2021 Pazar TV yayın akışı.

1 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Şans Kapıyı Çalınca

12:30 Baş Belası

15:20 E.T.

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Baş Belası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştuktça

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14:00 Baht Oyunu

16:30 Derinlerdeki Dehşet

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ipman 4: Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

01:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Yükseks Sosyete

10:45 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

15:45 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22.30 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kadının Eseri

12:30 Bay Yanlış

13:30 Kefaret

16:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Benim Kocam Yapmaz

22:30 Şef Akademi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Yeşil Deniz

09:35 Diriliş "Ertuğrul"

12:35 Su Savaşları

13:40 Dünya Hali (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Dünya Hali (Altyazılı)

22:40 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Ne Olacak Şimdi

16:30 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

22:15 Riddick Günlükleri

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

13:30 Yerli Sinema

15:30 Yeli Sinema

18:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

08:00 Elif Abla ile Afacanlar

10:00 Cici Annem

12:00 Bahar Kapıda

13:30 Aşk Bir Rüya

15:15 Özlem Tunca ile Dünyayı Geziyorum

16:00 Masum

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Baş Tacım

21:30 Elimi Bırakma