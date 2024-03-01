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Medya

Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine skandal sözler! Tepki yağdı

CHP yandaşı Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları aşağılamaya çalıştı. AK Parti seçmenine 'cahil' diyerek hakaretler savuran Ataklı'nın 'Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap.' şeklindeki skandal sözlerine tepki yağdı.

1 Mart 2024 Cuma 07:56 - Güncelleme:
Can Ataklı'dan AK Parti seçmenine skandal sözler! Tepki yağdı
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Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimlerine doğru gidiyor. Seçime kısa bir süre kala muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.

Flash Haber TV ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları "cahil" diyerek aşağılamaya çalıştı.

"Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek haddini aşan açıklamalarına devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

Ataklı şu ifadeleri kullandı: Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap.

Ataklı'nın skandal sözleri büyük tepki çekti.

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