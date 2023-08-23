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Medya

Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili vicdanları sızlatan paylaşım

Çanakkale'deki orman yangınıyla mücadele sürerken, sosyal medyada yapılan bir paylaşım vicdanları sızlattı. Yangın yüzünden günbatımını izleyemediğini ve yaşadığı hayal kırıklığını paylaşan kişiye tepki yağdı.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili vicdanları sızlatan paylaşım
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Çanakkale'de başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektara yayılan yangının ilerlemesi dursa da bölgede alevlerle mücadele devam ediyor.

8 uçak 26 helikopter 693 arazöz ve sahadaki ekiplerin bölgede canla başla çalışmaları sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf büyük tepki çekti.

GÜNBATIMINI İZLEYEMEMİŞ!

Instagram hesabından hikaye paylaşan bir kişi, dumanların kapladığı gökyüzü fotoğrafına "Çanakkale'deki yangı sebebiyle gün batımını doyasıya izleyememenin verdiği hayal kırıklığı" notunu düştü.

Farklı mecralarda da paylaşılan bu fotoğraf eleştirilerin odağı oldu.

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