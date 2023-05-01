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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV canlı yayınına konuk oluyor

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunacak.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 TV canlı yayınına konuk oluyor
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24 Seçim Özel'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan soracak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum 24 TV canlı yayınında cevaplayacak.

Deprem bölgesindeki çalışmalarda son durum ne?

Kentsel dönüşüm için hangi adımlar atılıyor?

Sosyal konut projeleri ne aşamada?

Seçime günler kala, meydanlar ne söylüyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, son gelişmeleri 24 Seçim Özel'de anlatıyor.

24 Seçim Özel bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

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