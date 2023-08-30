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Medya

CHP medyasında Akşener'e ağır sözler: Siyasi ahlaksız yaptı

CHP medyası, Kılıçdaroğlu'nu 'Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık' sözleriyle hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dilini her geçen gün sertleştiriyor. TELE 1'de konuşan CHP yandaşı Salim Şen, Akşener'i siyasi ahlaksızlık yapmakla suçladı.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
CHP medyasında Akşener'e ağır sözler: Siyasi ahlaksız yaptı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerde yaşanan ağır mağlubiyet sonrası konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef alırken yerel seçimlere ayrı adayla gireceklerinin sinyalini verdi.

"NEFSİNİN ESİRİ OLANLARLA UĞRAŞTIK"

Yeni bir yola çıkmak için hazır olduklarını söyleyen Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Nefsinin esiri olanlarla uğraştık" ifadelerini kullandı. Akşener ayrıca "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Ve en nihayetinde, maalesef olmadı, olamadı, olduramadık." dedi.

"SEÇİMLERE AYRI AYRI GİRELİM"

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime ilişkin yol haritasını duyurdu. Seçime kendi kadrolarıyla gireceklerini açıklayan Akşener, "Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim." dedi. Yandaş TELE 1 ekranlarına konuk olan Hukukçu Salim Şen Akşener'in sözlerini ağır sözlerle eleştirdi.

ORTAYA ÇIKIŞ YOLU KOYMAK YERİNE...

Yeni bir çıkış yolu ortaya koyması gereken muhalefet önümüze koya koya "ittifak yapmayacağız" argümanını koydular. Bu mudur yani? Muhalefeti iyice dağıtarak böyle suçlayıcı bir dil kullanmanız gerekiyor muydu?

SÖZLERİ SİYASİ AHLAKSIZLIK

Kemik gibi duran bir Cumhur İttifakı var. Siz ise bütün cephelerinizi birbirinize çevirdiniz. Bir de bunu çözüm gibi sunuyorlar. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığa cesaret edemediğini söyledi. Bu cümle tamamen siyasi bir ahlaksızlıktır.

AYNISINI KILIÇDAROĞLU YAPSAYDI?

Akşener'in yaptığının tersi ona yapılmaydı ne olurdu? Kılıçdaroğlu, Akşener için olumsuz kampaya yürüttüğünü ve İYİ Partili belediye başkanlarının aday olması gerektiğini söyleseydi Akşener bunu normal mi karşılardı? Etik mi bu? Böyle saçma bir şey olmaz.

ALDIĞIN OY ORANININ HESABINI VER

Masadan kalkıp 3 gün sonra "Adayımız Kılıçdaroğlu" demeyecektiniz. Bu seçimin kaybedilmesinde en büyük sorumlu Akşener ve İYİ Parti'dir. Yüzde 9.9 oranına düşen oylarının hesabını ver. Yüzde 20'leri zorluyoruz diyordunuz.

HDP OLMADAN İSTANBUL KAZANILMAZ

HDP olmadan İstanbul kazanılamaz. Bu net bir şekilde ortada.

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