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  • CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima! Tepki yağdı
Medya

CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima! Tepki yağdı

Katıldığı canlı yayında tepki çeken ifadeler kullanan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek mesleği olan öğretmenliği küçümsedi.

10 Ocak 2024 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima! Tepki yağdı
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Habertürk ekranlarına konuk olan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir skandal niteliğinde ifadeler kullandı.

Ankara için aday isimler tartışılırken gazeteci Nagehan Alçı, "Ankara için genç bir isim üzerinde duruluyor. Kahramankazan Belediye Başkanı..." yorumunda bulundu.

Emir ise Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u kastederek, "Sizinle bahse girerim ihtimal o. Kazan da benim seçim bölgem. Mesleğini biliyor musunuz Kazan Belediye Başkanının? Öğretmen..." şeklinde küçümseyici ifadeler kullandı.

Daha sonra hatasını anlayarak durumu kurtarmaya çalışan Murat Emir, "Öğretmenliği ile ilgili bir sorunum yok, çok iyi bir belediye başkanı olabilir ama Kazan konusunda olamayacağını biliyorum." dedi.

Emir'in öğretmenleri küçümseyen iması büyük tepki çekti.

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