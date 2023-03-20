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  • CHP'ye yakınlığıyla bilinen Murat Gezici: Muhalefet bize lise müdürü gibi davranıyor
Medya

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Murat Gezici: Muhalefet bize lise müdürü gibi davranıyor

CHP'ye yakınlığı ile bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Sözcü TV yayınında anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde gittiğini söyledi. Gezici, muhalefeti ve muhalif medyayı eleştiren sözler sarf etti.

20 Mart 2023 Pazartesi 13:56 - Güncelleme:
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Murat Gezici: Muhalefet bize lise müdürü gibi davranıyor
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Kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Sözcü TV yayınında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici, konuşmasına, "genel yayın yönetmeni belki kulağımızdan tutup atar mı dışarı bilmiyorum da..." eleştirisiyle başladı.

"İLK TURDA ERDOĞAN ÖNDE"

"İlk turda buradan Tele1 de duysun, Halk TV de duysun, diğer medyalar da duysun ilk turda Erdoğan daha fazla oy alıyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde." açıklamasında bulundu.

"MUHALEFET BİZE LİSE MÜDÜRÜ GİBİ DAVRANIYOR"

Muhalif medyanın tavrını eleştiren ve muhalefetten korktuğunu dile getiren Gezici, "muhalefetin adamı bize yüksek sesle lise müdürü tarzında bağırıp bize burada da susturuyor." dedi.

"ERDOĞAN 20 YILDIR BİZE SESİNİ YÜKSELTMEDİ"

Erdoğan'ın 20 yıldır iktidar olduğunu belirten Gezici'nin, "Erdoğan gelip de beni bu şekilde tehdit etmedi. Yüksek sesle konuşmadı." sözleri, stüdyodakiler tarafından kesilmeye çalışıldı.

  • Murat Gezici
  • muhalefet
  • anket

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