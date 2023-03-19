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Medya

Cumhuriyet gazetesinde Togg için yeni algı operasyonu

Cumhuriyet gazetesi yeni bir algı operasyonuna imza atarak, gelen rekor siparişi 'Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı' diyerek paylaştı.

19 Mart 2023 Pazar 08:32 - Güncelleme:
Cumhuriyet gazetesinde Togg için yeni algı operasyonu
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Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Cumhuriyet gazetesinin Twitter hesabından ise bu haber bir algı yapılarak, "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" şeklinde paylaşıldı.

Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet T10X ön siparişi alındığı açıklandı. Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi. Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN ALGI

Cumhuriyet gazetesi bu haberi algı yaparak, "Togg'un teslimatları bir günde bir yıl uzadı" şeklinde Twitter hesabından paylaştı. Sitede ise haber başlığının "Togg 24 saatte 1 yıllık üretimden fazla sipariş aldı" şeklinde olması dikkat çekti.

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