Dezenformasyona geçit yok! CHP'li Veli Ağbaba'nın yalanı çürütüldü

İletişim Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaları yalanladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından ortaya atılan, "TSK'ya Suriyeli Subay ve Astsubaylar alındı" iddiasının doğru olmadığını aktaran Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.
��CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından ortaya atılan, "TSK'ya Suriyeli Subay ve Astsubaylar alındı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 22, 2023
➡️Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatandaşlığa sonradan kabul edilmiş olanlardan muvazzaf subay veya astsubay bulunmamaktadır. pic.twitter.com/SQXakGHYi0
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi aynı zamanda "Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde gelir düştüğü için çalışanlarının teşvikinden tasarruf edilecek" iddiasına da cevap verdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2022 ve 2023 yıllarında, 'Performans Ödemeleri'nde ciddi artışlar yapılmış ve yeniden bir artış planlandığı bildirilmiştir. Detaylar aşağıdadır."
"Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'nde gelir düştüğü için çalışanlarının teşvikinden tasarruf edilecek" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 22, 2023
2022 ve 2023 yıllarında, "Performans Ödemeleri"nde ciddi artışlar yapılmış ve yeniden bir artış planlandığı bildirilmiştir. Detaylar aşağıdadır.⬇️ pic.twitter.com/IsuHPWR5hN