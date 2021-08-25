Didem Arslan, Kürtçe konuşan kadını yayından aldı! Tepki yağdı

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:13 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:13

Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunuculuğunu yaptığı Asla Vazgeçme isimli programa telefonla bağlanan Türkan Taşçı isimli kadın stüdyodaki yeğenleri ile Kürtçe konuşmak istedi.

Yeğenlerine hakarette bulunan Taşçı, konuşmaya başladığı sırada sesi yayından alındı.

'TÜRKÇE KONUŞSA ANLAYACAĞIZ'

Kürtçe bildiğini ve hakaretleri anladığı belirten Didem Arslan Yılmaz, Taşçı'nın konuşmasını kesti.

Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçe'den kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" dedi.

Arslan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.