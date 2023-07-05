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Medya

Didem Uzel'den ABD isyanı: Çocuklara okullarda LGBT'yi dayatıyorlar

Uzun süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen eski manken ve oyuncu Didem Uzel, ABD'de çocuklara yönelik LGBT dayatması yapıldığını belirterek, 'Cinsiyetsizlik baskısına karşıyım. Buna izin veremem' dedi.

5 Temmuz 2023 Çarşamba 12:56 - Güncelleme:
Didem Uzel'den ABD isyanı: Çocuklara okullarda LGBT'yi dayatıyorlar
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Eski manken ve oyuncu Didem Uzel, 2012 yılında iş insanı Selim Sarı ile dünyaevine girerek Amerika'ya yerleşme kararı aldı. 2016 yılında oğlu Leo Aslan'ı kucağına alan Uzel, uzun bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye kesin olarak dönüş yaptı.

'NEW YORK'TA HER YER ÇÖP VE FARE DOLU'

Uzel, kendisine neden New York'ta neden yaşamadığını soranlara cevap olarak bir mesaj yayınlayan Uzel, şunları söyledi:

"'Neden Türkiye'ye dönüyorsun?' diye soruyorsunuz... 'Ne güzel hayatın var orada' diyorsunuz. Her ülkenin kendine göre artıları eksileri var. Bir kere New York çok pis. Her yer çöp ve fare dolu. Bir de uyuşturucu etkili sigaralar yüzünden şehrin her yeri kokuyor. Çocuk parkları dâhil.

'BAZI EYALETLER LGBT'Yİ DESTEKLİYOR'

Kimsenin cinsel hayatı beni ilgilendirmez ama bu şehir ve ülkenin bazı eyaletleri LGBT'yi destekliyor. Beni ilgilendirmiyor ama çocuklara okullarda özel gün gibi kutlama yaptırıp bayraklarla yürüyüş yaptırmalarına karşıyım. Bunun küçücük çocukların hayatına sokulmasına, cinsiyetsizlik baskısına karşıyım. Benim çocuğumu öyle yürütemezsiniz. Buna izin veremem.

'ENFLASYONUN BURADA MAŞALLAHI VAR'

New York'a dönmemek için çok sebebim var. Ayrıca enflasyon sadece Türkiye'de yok, buranın da maşallahı var artık. İcap ederse başka eyalette yaşarım belki ama bu şehirde asla."

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