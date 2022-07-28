Diriliş Ertugrul 138.yeni bölüm 1. ve 2. Fragmanları yayınlandı mı? 137.son bölümün de yine izleyenleri heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicinin nefesini kesmeye devam ediyor. İzleyicilerin merakla bekledikleri 138.yeni bölüm fragmanında heyecan yine hat safada oldu. Diriliş Ertuğrul da Ertuğrul Bey yine tüm hainlerin planlarını bozacak ve Alıncağı öldürecek. Sultan Baybarsla iş birliği yaparak Moğulların Anadolu ya girmesini yasaklayacak. Anadolu'da huzuru ve refahı sağlayacak. Ertuğrul Bey'in Moğollar ile yapacağı savaş öncesi yaşanan olaylar izleyici kitlesini ekranlara kitleyecek. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin 137.son bölümü ile 138.yeni bölüm 1. ve 2. fragmanları ayrıntıları....

Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan 137. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sırma, Selcan Hatun'u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma'ya saplamıştı. Diriliş Ertuğrul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 137. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Diriliş Ertuğrul 137.bölümünde; Moğolların hain planları sonucunda Kayı obasını basan Alıncak, Osman'ı kaçırmıştı. Ertuğrul Bey ise İlbilge ve kurduğu oyunla Komutan Alıncak'tan gizlice bilgiler toplarak Osman'ın yerini bulmuş ve onu kurtarmıştı. Alıncak ise Osman'ın kaçırıldığından habersiz olduğundan Ertuğrul'a hanlı pazarda hain bir tuzak kurmuştu. Ertuğrul Bey ise kurulan bu tuzağı fark edip, Alıncak'ın ondan istediği gizli sanığın içini boşaltmış Artuk Bey'in de planıyla hanlı pazarda Alıncak ve adamlarını gafil avlamıştı. Elinde koz olarak kullanacağı bir şey bulamayan Alıncak, Ertuğrul Bey'in kaybolan vergileri geri getireceğini söylemesiyle Ertuğrul Bey'e obasını geri vermiş ve yeniden anlaşmak zorunda kalmıştı.

Obada ise Moğolların gölgesinde hüküm sürdüren Sırma, Selcan Hatun'u öldürmek için hançerini çekmişti. Kendini savunan Selcan Hatun ise hançeri Sırma'ya saplamıştı. Peki Sırma yaşayabilecek mi? Bu meseleyi duyan Beybolat Bey ne yapacak? İlbilge'nin yardımıyla zindandan kaçan Süleyman'ın akıbeti ne olacak?

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