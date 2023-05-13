Fondaş medyanın yalanını RTÜK çürüttü: Başkan Erdoğan, diğer yayınları 4'e katladı

Dün akşam ekranlara gelen "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" son zamanların en çok izlenen TV yayını oldu. Paylaşılan verilere göre, Başkan Erdoğan, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 katı fazla izlenme oranını yakaladı. Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla izlenmesini hazmedemeyen fondaş medyanın provokasyonu da verilerle çürütüldü.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği ortak yayının izlenme oranlarında alt sıralarda olduğuna dair yayınlanan habere istinaden Sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

Şahin yapılan haberin gerçeği yansıtmadığını aksine izlenme oranlarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Tamamen yalan haber, dezenformasyon tam olarak budur. Reyting ölçümlerine göre Sayın Cumhurbaşkanımızın dün akşamki yayını açık ara tüm zamanlarda birincidir. Diğer yayınlara 4 kata kadar fark atmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı