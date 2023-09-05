Kanal D'nin en sevilen yarışmalarından birisi olan Gelinim Mutfakta programı Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya dahil olan Esra Nur Büyükşahin, yönetimden bir takım taleplerde bulunması nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi. Peki Gelinim Mutfakta Esra neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Esra kimdir, kaç yaşında?

ESRA İLE MELEK HANIM NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?



Gelinim Mutfakta 1207. Bölümde Esra, kaynanası Melek Hanımın yönetimden istedikleri yüzünden yarışmadan diskalifiye edildi.

Nursel Ergin, program açılışında herkesi şoke eden konuya açıklık getirdi. Esra'nın kayınvalidesi Melek Hanımın, kanal yönetiminden ve ekipteki bazı çalışanlardan program başına 5 bin TL ücret talep ettiği ortaya çıktı. Bu nedenle program yapımcıları ve kanal yönetimi Gelinim Mutfakta yönetimi kararı üzerine Esra yarışmadan diskalifiye edildi.

GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?



Esra Nur Büyükşahin 1994 doğumlu olup, 29 yaşındadır.

4 yıllık bir evli olan Esra, İstanbul'da yaşıyor.

Hollanda, Fransa, Bangkok, Brugge gibi birçok ülke ve şehri gezmiş olan Esra Nur Büyükşahin Gelinim Mutfakta yarışmasına kayınvalidesi Melek hanım ile birlikte katıldı.