Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu nasıl Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu Kanal D'de Gelinim Mutfakta son bölüm izle puan durumu nasıl? Kanal D'de Fatih Ürek sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta izleyicisini ekrana kilitliyor. Gelinler ve kaynanalar yarışıyor! Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın üçüncü günü tamamlandı. Gelinim Mutfakta bu haftaki birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta son bölümde yine ortalık karıştı Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 34. haftanın üçüncü günü tamamlandı. Gelinim Mutfakta Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde Ezgi 16 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Cansu 15, Betül, 11, Özüm ise 9 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde; Ezgi: 44 Cansu: 41 Betül: 36 Özüm: 30 Gelinim Mutfakta'da gelinler kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışıyor, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışıyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda ediyor.

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklanınca haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

PUAN DURUMLARI NASIL?

Gelinim Mutfakta yarışması 7 Kasım Çarşamba günü 168. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hem gelinler hem de kayınvalideler arasında zaman zaman seslerin yükseldiği Gelinim Mutfakta’nın son bölümünde gelinlerden biri çeyrek altını almaya hak kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu?

Fatih Ürek, Reyhan Hanımı şok eden bir haber verdi. Reyhan, diğer oğlunun kendisinden gizli nişanlandığını Fatih Ürek'ten öğrendi. Kısa süreli bir şok yaşayan Reyhan Hanım, şaka açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Öte yandan Betül ve Özüm arasındaki gerginlik devam etti. Gün sonunda 9 puan toplayan Özüm, sonuncu olurken; 16 puan toplayan Ezgi ise gün birincisi ilan edildi ve çeyrek altını almaya hak kazandı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Fatih Yürek ve yarışmacılar "Lösemili Çocuklar Haftası"nda farkındalık yaratmak için yüzlerine maske taktılar. Gelinim Mutfakta, Lösev'in "Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!"kampanyasına destek olarak önemli bir farkındalık yarattı. Fatih Bey, Gelinim Mutfakta ekibi adına "Lösemili yavrularımız için enfeksiyon kapmamak çok önemli! Bu maskelerini takarak günlük hayatlarını yaşıyorlar! Biz de onlara moral vermek ve bu mücadelelerinde onlara destek olmak adına Lösev'in 'Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol!' kampanyasını Gelinim Mutfakta'ya taşıdık! Siz de maskenizi takıp sosyal medyada #lösev1998 i etiketleyerek fotoğrafını paylaşabilir ve lösemili çocuklarımıza umut olabilir, onlara destek olabilirsiniz! Küçük bedenleriyle verdikleri bu güçlü mücadelede biz de yanlarındayız!" bu açıklamayı okudu!

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

2 KASIM 2018

Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise oyladığı Gelinim Mutfakta yarışması 165. bölümüyle bir haftayı daha geride bıraktı. Gelinim Mutfakta’nın gelinleri haftanın finalinde geleneksel bir tatlı olan kalburabastı tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Günün konusu ise bu kez güzellik yarışı oldu. Doğal yollardan güzelleşmenin tüyolarını vermeye çalışan Reyhan Hanım’ın sözleri ve kayınvalidelere uyguladığı maske eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Gün sonunda bir gelin 5 bileziğin sahibi olurken; hafta boyu en az puanı toplayan gelin-kaynana yarışmaya veda etti. Peki, Gelinim Mutfakta son bölümde kim elendi?

Günün sonuncusu 8 puanla Aleyna, birincisi ise 12 puanla Ezgi oldu. Haftanın finalinde tüm oylar toplandı, Aleyna ve Betül eleme potasına kaldı. Yarışmanın iddialı isimleri Aleyna ve kayınvalidesi Cemile Hanım, 51 puanla yarışmaya veda etti. 66 puan toplayanı Özüm, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son 3 haftanın galibi olan Özüm'ün 6 çeyrek, 15 bileziği var.