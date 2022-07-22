Olay, 18 Temmuz'da Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Ş.Ö.(20), ailesiyle birlikte Karasu'ya tatile gitti. Akşam saatlerinde arkadaşlarıyla sahilde yürüyüş yapan Ş.Ö. (20), eve dönerken iddiaya göre otomobiliyle yanına yaklaşan Talip Altındal tarafından sözlü tacize uğradı. Korkuyla kendisini taciz eden Talip Altındal'a sözlü karşılık veren genç kız, tacizin devam etmesi üzerine cep telefonunu çıkararak Altındal'ın kullandığı otomobilin fotoğrafını çekti. Genç kızın kendisini polise şikayet edeceğini söylemesi üzerine deliye dönen Talip Altındal, otomobiliyle genç kızı ezmeye çalıştı.

BÜFEYE SIĞINDI, SALDIRIDAN KURTULAMADI

Bunun üzerine Ş.Ö.(20), koşarak bir büfeye sığındı. Peşinden gelen Talip Altındal, daha büfeye girer girmez Ş.Ö.'ye saldırarak tekme tokat dövdü. Büfenin arka kısmına ilerleyerek Talip Altındal'ın saldırısından kaçmaya çalışan Ş.Ö.(20), depo olarak kullanılan alanda da dehşeti yaşamaktan kurtulamadı. Altındal bu sırada, "Bu telefonla mı beni çekip şikayet edeceksin" diyerek genç kızın telefonunu kırdı. Ş.Ö.(20) son anda boşluktan yararlanarak kendini caddeye atmayı başardı. Genç kızın saldırıya uğradığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öldüresiye dövülen Ş.Ö, caddede ise, bir kadının otomobiline sığındı. Tekel bayisinden çıkarak otomobiline yönelen Talip Altındal, eline aldığı silahla, iddiaya göre caddede bulunan herkesi tehdit etti. Otomobiline sığındığı bir kadın tarafından karakola götürülen Ş.Ö, kendisini taciz eden ve döven kişiden şikayetçi oldu. Polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan Talip Altındal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tatile gitti, dehşeti yaşadı: Genç kıza öldüresiye dayak

GÜNÜN MANŞETİ'NDE KONUŞULDU

24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında Sakarya'daki dehşet anları konuşuldu.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, "Biz TürkMedya olarak bu işin peşindeyiz. Net söylüyorum. Mahkemesini de takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ise, "Kadın hakları diye yaygara yapanların tavrını merak ediyorum şimdi. Bu konuda sessiz kalıyorlarsa, o saldırgan kadar haysiyetsizdir. Kadın konusunda dahi dürüst değiller, taraf tutuyorlar." dedi.

"BU HAYDUTLUĞA SES ÇIKARMIYORSANIZ HAYSİYETSİZ BİRER "KADIN HAKLARI TACİRİ"SİNİZ DEMEKTİR"

Twitter hesabından tepkisini devam ettiren Nuh Albayrak programda söylediği sözleri alıntılayarak, "Kadın hakları" diye sürekli yaygara koparan haysiyetsizler... Hiç tanımadığı birinin iğrenç taciz ve saldırısına uğrayan bu kadın, "kadın" değil mi? Bu haydutluğa ses çıkarmıyorsanız haysiyetsiz birer "kadın hakları taciri"siniz demektir." ifadelerini kullandı.