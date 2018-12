Hadi İpucu 1 Aralık sorusu Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kimdir Hadi İpucu sorusu cevabı ve joker kodu

Hadi İpucu 1 Aralık sorusu joker kodu açıklandı. Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kimdir? Hadi İpucu bu akşamki soru yarın gerçekleşecek olan derbi maçı ile ilgili geldi. Hadi İpucu instegram hesabı üzerinden takipçilerine Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kim biliyor muyuz sorusu yöneltildi. 1 Aralık Hadi İpucu sorusu cevabı nedir ilişkin detaylar haberimizde. Aynı zamanda Hadi Joker Kodları ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. 1 Aralık Hadi İpucu sorusu: Bu akşam saat 20:30'da düzenlenecek olan yarışma Hadi İpucu'nun 1 Aralık sorusu ve cevabı araştırılıyor. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derlemeye çalışıyoruz. 1 Aralık Hadi İpucu sorusu ve cevapları star.com.tr haber sitesinde.

Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi. Hadi ekibi akşam 20:30 daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı.



Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi bu akşam kendi saati olan 20:30 da yayında olacaktır. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.



Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.

Hadi ipucu 1 Aralık sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'daki Hadi ipucu olarak Beşiktaş Galatasaray derbisinden geliyor.

1 Aralık Hadi TV+ Joker Kodu : 27tvplus33ac

1 Aralık Hadi Digiturk Joker Kodu : SporunTekAdresi

HADİ İPUCU SORUSU 1 ARALIK



Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:



Hadi bu akşam 12:30'da



Ödül ise 20.000 TL

Hadi İpucu; "Beşiktaş Galatasaray derbisinin hakemi kimdir?"



HADİ İPUCU CEVABI 1 ARALIK: CÜNEYT ÇAKIR

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır (d. 23 Kasım 1976, İstanbul),Türk futbol hakemi ve sigortacı. Babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır. Kariyerinde UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Şampiyonası'nın yer aldığı 5 yarı final hakemliği bulunan Cüneyt Çakır, FIFA'nın atamasıyla Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte hem UEFA Avrupa Şampiyonası ilk FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Doğan Babacandan sonra ikinci Türk hakemidir. Duran ve Ongun, FIFA Dünya Kupası'nda görev alan ilk yardımcı hakemler olarak kayıtlara geçti. Cüneyt Çakır, ekibiyle birlikte 6 Haziran 2015 de Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona- Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar liginde final yöneten ilk Türk hakem olmuştur.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 24. derbisine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün yapılan Tottenham-Inter karşılaşmasını yöneten Çakır'ı derbide görevlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce 23 derbide düdük çaldı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cüneyt Çakır, bu sezon ilk kez derbi yönetecek.

MHK, bu sezon oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde Fırat Aydınus'u tercih etmişti.

Çakır, son olarak 25 Şubat 2018'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbide görev almıştı. Geçen sezonun 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanan maçı ev sahibi Beşiktaş, 3-1 kazanmıştı.

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 8. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak.

Çakır'ın iki takım arasında yönettiği 7 müsabakanın 5'ini Galatasaray, birini Beşiktaş kazanırken, bir karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 12 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular 6 kez gol sevinci yaşadı.

Çakır, iki ekip arasındaki son maçını ise 2014-2015 sezonunda yönetmişti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 16. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş'ı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

42 yaşındaki Çakır, Beşiktaş-Galatasaray maçlarında 2 kez kırmızı, 33 kez sarı kartına başvurdu.

İki kırmızı kartı da Beşiktaşlı futbolculara çıkaran Çakır, 33 sarı kartın 16'sını siyah-beyazlı, 17'sini ise sarı-kırmızılı oyunculara gösterdi.

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, bu sezon şu ana kadar TFF Süper Kupa ve 8 lig maçına çıktı.

Son iki haftada maç yönetmeyen Çakır, Galatasaray'ın, Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa ve bir lig maçında görev yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'yı penaltılar sonucunda rakibine kaptırırken, ligde deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Çakır, bu sezon Beşiktaş'ın da tek lig maçında düdük çalarken, siyah-beyazlılar deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle: