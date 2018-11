Hadi İpucu 3 Kasım sorusu: Transcendence'de Dr. Will Caster Oyuncusu kimdir? Hadi İpucu cevabı Johnny Depp kimdir?

Hadi İpucu 3 Kasım sorusu: Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir? Hadi İpucu 3 Kasım Cumartesi cevabı nedir? Dr. Will Caster karakteri oynayan oyuncu kimdir? Transcendence'de Dr. Will Caster Oyuncusu kimdir? Transcendence (Evrim) filmi oyuncuları kim? Transcendence (Evrim) film oyuncusu Johnny Depp kimdir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Etkileyici ve sürükleyici bir senaryosu olan Transcendence(Evrim) filmi 10 Ekim 2014'de vizyona girdi. Bilim kurgu türünde olan film izleyicisine farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik bir kurguya sahip. Son yıllarda çekilen bilim kurgu filmler arasında Evrim'e en yakın film olarak Lucy gösterilebilir. İkisi de peş peşe çıkmıştı ve ikisininde de ortak oyuncusu olan Morgan Freeman yan roldeydi. Hadi İpucu 3 Kasım 20:30'da yapılacak yarışmanın sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Bilim kurgu filmlerini sever misiniz? Seviyor ve ilginiz varsa bu haftaki ipucumuz tam size göre. 🤓 Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? 🙄 Filmi izlemeyenler ve merak edenler TV+’tan kolayca izleyebilirler 😍 @tvplus

Soru: Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir?

Cevap: Johnny Depp

TRANSCENDENCE (EVRİM) FİLM KONUSU

Önemli çalışmalar yapmış Dr. Will Caster şimdiler de ise yapay zeka üzerine bir projeyi yürütmektedir. Bu projesinden kaynaklı olarak radikal gruplardan tepkiler almaktadır. Yapay zeka üzerine çalışmasını konu edindiği bir konferans sırasında kendisine silahlı bir saldırı düzenlenir. Hayata geri dönmesi için kendisiyle beraber çalışan eşi Evelyn , Will'in beynini yapay zeka çalışmasını yaptıkları bilgisayara entegre eder. Ama asıl sorun bundan sonra başlayacaktır.

JOHNNY DEPP KİMDİR?

Johnny Depp Biyografisi



Doğum Yeri : ABD

Doğum Tarihi : 9.6.1963 -



John Christopher "Johnny" Depp II (d. 9 Haziran 1963) Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir.



Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı.



The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'da eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.



7 Mart 1986 yılında ise Lori Anne Allison'dan boşandı. İlk evliliğinden sonra Kate Moss ve Winona Ryder gibi ünlü isimlerle beraber olmuştur. Sevgilisi Winona Ryder'ın adını koluna Winona Forever olarak dövme yaptıran sanatçı dövmeyi ayrıldıklarında "sonsuza kadar şarapçı" anlamına gelen "Wino Forever" haline getirdi.



Özel hayatı

14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis ile ilişkisi başlamıştır. Çift, 2012 yılında ayrıldıklarını açıklamıştır.

Depp, Robin Williams'ın 1998 yapımı Patch Adams filminde canlandırdığı "Hastane-Palyaçosu" tiplemesine gönderme yaparak, Halk Düşmanları adlı filminin tanıtımı için gittiği İngiltere‘de, "Karayip Korsanları" film serisinin kült figürü Kaptan Jack Sparrow‘un kostümünü giyerek Londra'da bulunan Great Ormond Street Hastanesi'nin çalışanlarını ve hasta çocukları ziyaret edip, klinikte hasta çocuklarla uzun süre yakından ilgilendi.



Depp, Böbrek yetmezliği sıkıntısı çeken kızı Lily-Rose Melody'nin, 2007 yılında başarılı bir şekilde tedavi edilmesinden dolayı Great Ormond Street Hastanesi'ne 1 milyon Euro bağışta bulunmuştu.

Eşi Amber Heard, Depp'in annesinin ölümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Depp'e boşanma davası açmış, alkollü olduğu zaman Johnny Depp şarap şişesi ile evdeki eşyayı kırıp ve Amber Heard yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etmiştir.



Filmografi

1984 Elm Sokağı Kâbusu Glen Lantz

1985 Private Resort Jack Marshall

1986 Slow Burn Donnie Fleischer

Müfreze Jack Lerner

1990 Cry-Baby Wade "Cry-Baby" Walker

Makas Eller Edward Scissorhands

1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare Teen on TV

1993 Benny & Joon Sam

Gilbert'in Hayalleri Gilbert Grape

Arizona Dream Axel Blackmar



1994 Ed Wood Edward D. Wood, Jr.

1995 Don Juan DeMarco Don Juan/John R. DeMarco

Ölü Adam William Blake

Nick of Time Gene Watson

1996 Cannes Man Kendisi

1997 Köstebek Donnie Brasco/Joseph D. Pistone

The Brave Raphael

1998 Vegas'ta Korku ve Nefret Raoul Duke

L.A. Without a Map Kendisi/William Blake



1999 Dokuzuncu Kapı Dean Corso

Hayalet Süvari Ichabod Crane

Astronotun Karısı Spencer Armacost

2000 Çikolata Roux

Before Night Falls Lt. Victor, Bon Bon

2001 Beyaz Şeytan George Jung

Erkeğin Gözyaşları Cesar

From Hell Frederick Abberline

2003 Bir Zamanlar Meksika'da Sheldon Sands

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Kaptan Jack Sparrow



2004 Happily Ever After L'inconnu

Gizli Pencere Mort Rainey

Düşler Ülkesi James M. Barrie

The Libertine John Wilmot, II. Earl of Rochester

2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası Willy Wonka

Ölü Gelin Victor Van Dort Seslendirme

2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı Kaptan Jack Sparrow

2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

HADİ İPUCU YARIŞMASI NEDİR ÖDÜLLERİ NE KADAR?



Hadi Oyna Live, 8 Haziran 2018'de Turkcell tarafından geliştirilmiş mobil canlı para ödülü bilgi yarışmasıdır. Hadi mobil canlı bilgi yarışması olarak takipçilerine para kazandıran bir uygulamadır. Sorular doğru cevaplandığında gerçek para ödülü dağıtmaktadır. PlayStore ve App Store'den indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz.

Play Store ve App Store'dan indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz. Yarışma her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde genelde 5000TL dağıttıkları gibi özel günlerde de 8000TL, 10000tl, 20000TL veya 30000TL ödül kazandırmaktadır.

Hadi yarışmaları genelde 12 sorudan oluşmaktadır. Bazen zorluğa göre 8 veya 15 soru yaptıkları gibi eğlence, film, müzik gecesi içerikli yarışmalarda yapmaktalar. Yarışma fomadı HQ Trivia'ya aittir. Hadi yarışmasının sunucuları Müge Boz ve Merve Toy'dur.