Hadi İpucu 3 Kasım sorusu: Transcendence'de Dr. Will Caster Oyuncusu kimdir? Hadi İpucu cevabı Johnny Depp kimdir?
Hadi İpucu 3 Kasım sorusu: Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir? Hadi İpucu 3 Kasım Cumartesi cevabı nedir? Dr. Will Caster karakteri oynayan oyuncu kimdir? Transcendence'de Dr. Will Caster Oyuncusu kimdir? Transcendence (Evrim) filmi oyuncuları kim? Transcendence (Evrim) film oyuncusu Johnny Depp kimdir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Etkileyici ve sürükleyici bir senaryosu olan Transcendence(Evrim) filmi 10 Ekim 2014'de vizyona girdi. Bilim kurgu türünde olan film izleyicisine farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik bir kurguya sahip. Son yıllarda çekilen bilim kurgu filmler arasında Evrim'e en yakın film olarak Lucy gösterilebilir. İkisi de peş peşe çıkmıştı ve ikisininde de ortak oyuncusu olan Morgan Freeman yan roldeydi. Hadi İpucu 3 Kasım 20:30'da yapılacak yarışmanın sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
Hadi İpucu 3 Kasım sorusu: Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir? Hadi İpucu 3 Kasım Cumartesi cevabı nedir? Dr. Will Caster karakteri oynayan oyuncu kimdir? Transcendence'de Dr. Will Caster Oyuncusu kimdir? Transcendence (Evrim) filmi oyuncuları kim? Transcendence (Evrim) film oyuncusu Johnny Depp kimdir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Etkileyici ve sürükleyici bir senaryosu olan Transcendence(Evrim) filmi 10 Ekim 2014'de vizyona girdi. Bilim kurgu türünde olan film izleyicisine farklı bakış açıları kazandırmaya yönelik bir kurguya sahip. Son yıllarda çekilen bilim kurgu filmler arasında Evrim'e en yakın film olarak Lucy gösterilebilir. İkisi de peş peşe çıkmıştı ve ikisininde de ortak oyuncusu olan Morgan Freeman yan roldeydi. Hadi İpucu 3 Kasım 20:30'da yapılacak yarışmanın sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar star.com.tr'de.
adi bu akşam TV+ Film Gecesi’yle 20:30’da! 😍
Ödül TV+’ın katkılarıyla 30.000 TL 👏 🤗
Bilim kurgu filmlerini sever misiniz? Seviyor ve ilginiz varsa bu haftaki ipucumuz tam size göre. 🤓 Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncunun kim olduğunu biliyor musunuz? 🙄 Filmi izlemeyenler ve merak edenler TV+’tan kolayca izleyebilirler 😍 @tvplus
Soru: Transcendence (Evrim) filmindeki “Dr. Will Caster” karakteriyle anılan ünlü oyuncu kimdir?
Cevap: Johnny Depp
TRANSCENDENCE (EVRİM) FİLM KONUSU
Önemli çalışmalar yapmış Dr. Will Caster şimdiler de ise yapay zeka üzerine bir projeyi yürütmektedir. Bu projesinden kaynaklı olarak radikal gruplardan tepkiler almaktadır. Yapay zeka üzerine çalışmasını konu edindiği bir konferans sırasında kendisine silahlı bir saldırı düzenlenir. Hayata geri dönmesi için kendisiyle beraber çalışan eşi Evelyn , Will'in beynini yapay zeka çalışmasını yaptıkları bilgisayara entegre eder. Ama asıl sorun bundan sonra başlayacaktır.
JOHNNY DEPP KİMDİR?
Johnny Depp Biyografisi
Doğum Yeri : ABD
Doğum Tarihi : 9.6.1963 -
John Christopher "Johnny" Depp II (d. 9 Haziran 1963) Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir.
Annesinin 12 yaşında hediye ettiği gitarla garage rock türü müzikler çalmaya başladı. 15 yaşında bir rock müzisyeni olmak umuduyla okulu bıraktı. Aynı sene anne ve babası boşanmış, bu durum kendisine zarar vermeye başlamıştı.
The Kids adlı müzik grubuyla çalmaya başladı. Grubun basçı ve vokalistinin kız kardeşi Lori Anne Allison ile 24 Aralık 1983'te evlendi. "Six Gun Method" adını almış grup Depp'in evliliği ile ilgili sorunları nedeniyle stüdyoya giremeden dağıldı. Los Angeles'da eşinin yardımıyla Nicolas Cage ile tanıştı ve ilk filmi Elm Sokağı Kâbusu'nda 1984 yılında oynama şansı buldu.
7 Mart 1986 yılında ise Lori Anne Allison'dan boşandı. İlk evliliğinden sonra Kate Moss ve Winona Ryder gibi ünlü isimlerle beraber olmuştur. Sevgilisi Winona Ryder'ın adını koluna Winona Forever olarak dövme yaptıran sanatçı dövmeyi ayrıldıklarında "sonsuza kadar şarapçı" anlamına gelen "Wino Forever" haline getirdi.
Özel hayatı
14 Haziran 1998 tarihinde Vanessa Paradis ile ilişkisi başlamıştır. Çift, 2012 yılında ayrıldıklarını açıklamıştır.
Depp, Robin Williams'ın 1998 yapımı Patch Adams filminde canlandırdığı "Hastane-Palyaçosu" tiplemesine gönderme yaparak, Halk Düşmanları adlı filminin tanıtımı için gittiği İngiltere‘de, "Karayip Korsanları" film serisinin kült figürü Kaptan Jack Sparrow‘un kostümünü giyerek Londra'da bulunan Great Ormond Street Hastanesi'nin çalışanlarını ve hasta çocukları ziyaret edip, klinikte hasta çocuklarla uzun süre yakından ilgilendi.
Depp, Böbrek yetmezliği sıkıntısı çeken kızı Lily-Rose Melody'nin, 2007 yılında başarılı bir şekilde tedavi edilmesinden dolayı Great Ormond Street Hastanesi'ne 1 milyon Euro bağışta bulunmuştu.
Eşi Amber Heard, Depp'in annesinin ölümünün üzerinden henüz birkaç gün geçmişken Depp'e boşanma davası açmış, alkollü olduğu zaman Johnny Depp şarap şişesi ile evdeki eşyayı kırıp ve Amber Heard yüzüne cep telefonu fırlattığını iddia etmiştir.
Filmografi
1984 Elm Sokağı Kâbusu Glen Lantz
1985 Private Resort Jack Marshall
1986 Slow Burn Donnie Fleischer
Müfreze Jack Lerner
1990 Cry-Baby Wade "Cry-Baby" Walker
Makas Eller Edward Scissorhands
1991 Freddy's Dead: The Final Nightmare Teen on TV
1993 Benny & Joon Sam
Gilbert'in Hayalleri Gilbert Grape
Arizona Dream Axel Blackmar
1994 Ed Wood Edward D. Wood, Jr.
1995 Don Juan DeMarco Don Juan/John R. DeMarco
Ölü Adam William Blake
Nick of Time Gene Watson
1996 Cannes Man Kendisi
1997 Köstebek Donnie Brasco/Joseph D. Pistone
The Brave Raphael
1998 Vegas'ta Korku ve Nefret Raoul Duke
L.A. Without a Map Kendisi/William Blake
1999 Dokuzuncu Kapı Dean Corso
Hayalet Süvari Ichabod Crane
Astronotun Karısı Spencer Armacost
2000 Çikolata Roux
Before Night Falls Lt. Victor, Bon Bon
2001 Beyaz Şeytan George Jung
Erkeğin Gözyaşları Cesar
From Hell Frederick Abberline
2003 Bir Zamanlar Meksika'da Sheldon Sands
Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Kaptan Jack Sparrow
2004 Happily Ever After L'inconnu
Gizli Pencere Mort Rainey
Düşler Ülkesi James M. Barrie
The Libertine John Wilmot, II. Earl of Rochester
2005 Charlie'nin Çikolata Fabrikası Willy Wonka
Ölü Gelin Victor Van Dort Seslendirme
2006 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı Kaptan Jack Sparrow
2007 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
HADİ İPUCU YARIŞMASI NEDİR ÖDÜLLERİ NE KADAR?
Hadi Oyna Live, 8 Haziran 2018'de Turkcell tarafından geliştirilmiş mobil canlı para ödülü bilgi yarışmasıdır. Hadi mobil canlı bilgi yarışması olarak takipçilerine para kazandıran bir uygulamadır. Sorular doğru cevaplandığında gerçek para ödülü dağıtmaktadır. PlayStore ve App Store'den indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz.
Play Store ve App Store'dan indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz. Yarışma her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde genelde 5000TL dağıttıkları gibi özel günlerde de 8000TL, 10000tl, 20000TL veya 30000TL ödül kazandırmaktadır.
Hadi yarışmaları genelde 12 sorudan oluşmaktadır. Bazen zorluğa göre 8 veya 15 soru yaptıkları gibi eğlence, film, müzik gecesi içerikli yarışmalarda yapmaktalar. Yarışma fomadı HQ Trivia'ya aittir. Hadi yarışmasının sunucuları Müge Boz ve Merve Toy'dur.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.