18 Kasım Hadi İpucu cevabı Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde kış lastiği takılır Hadi İpucu sorusu Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde kış lastiği takılır 18 Kasım Hadi İpucu cevabı haberimizde! Canlı Bilgi Yarışması Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Instagram hesabından Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde taşıtlarda kış lastiği kullanılması gerekir, bilen var mı? diye sordu.Her gün yeni sürprizlerle kullanıcılarının karşısına çıkan Hadi ipucu sorusu 18 Kasım cevabı belli oldu. Hadi Instagram hesabından, Araçlarımızın bakımını yaptırmak, mevsime uygun lastik kullanmak can güvenliğimiz için her zaman çok önemli! Unutmuyoruz değil mi? Bugünkü ipucumuz, kış lastikleriyle ilgili. Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde taşıtlarda kış lastiği kullanılması gerekir, bilen var mı? Kış lastiği nasıl takılır? Kış ladtiği ne zaman takılır? Eğer kış lastiği takılmazsa cezası ne kadar? Kış lastiği nasıl ve ne zaman takılır? soruları şimdiden araç sahiplerinin merak konusu olmaya başladı. Hadi bu akşam Lassa sponsorluğunda kullanıcılarına 30.000 TL değerinde ödül dağıtacak. 12 sorudan oluşan soruları bilen yarışmacılar yarışma sonunda ise kazandıkları parayı hanelerine yüklemeye hak kazanacak. Kış lastiği ne zaman ve nasıl takılır? İlgili soruların cevabı da haberimizde yer almaktadır. Hadi hafta içi her gün 2 kere yayınlanan bir yarışmadır. Sunuculuğunu Müge Boz ve Merve Toy yapmaktadır.

Hadi ipucu sorusuna yanıt verirken kış lastikleri hakkında da çeşitli bilgilere değindik. 18 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar star.com.tr'de. Merakla beklenen Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. Araçların bakımını yaptırmak, mevsime uygun lastik kullanmak can güvenliği için her zaman önemlidir. Bu akşam 20.30'da gerçekleşecek yarışma öncesinde de Hadi ipucu sorusu kış lastiklerinden geldi. Hadi Instagram hesabından, Araçlarımızın bakımını yaptırmak, mevsime uygun lastik kullanmak can güvenliğimiz için her zaman çok önemli! Unutmuyoruz değil mi? Bugünkü ipucumuz, kış lastikleriyle ilgili. Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde taşıtlarda kış lastiği kullanılması gerekir, bilen var mı? Kış lastiği nasıl takılır? Kış ladtiği ne zaman takılır? Eğer kış lastiği takılmazsa cezası ne kadar? Kış lastiği nasıl ve ne zaman takılır? soruları şimdiden araç sahiplerinin merak konusu olmaya başladı. Hadi bu akşam Lassa sponsorluğunda kullanıcılarına 30.000 TL değerinde ödül dağıtacak. 12 sorudan oluşan soruları bilen yarışmacılar yarışma sonunda ise kazandıkları parayı hanelerine yüklemeye hak kazanacak. Kış lastiği ne zaman ve nasıl takılır? İlgili soruların cevabı da haberimizde yer almaktadır. Hadi hafta içi her gün 2 kere yayınlanan bir yarışmadır. Sunuculuğunu Müge Boz ve Merve Toy yapmaktadır. 18 KASIM HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI: Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde taşıtlarda kış lastiği kullanılması gerekir? Cevap: 7 derece HADİ İPUCU SORUSU KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak. Kışın ise kauçuk soğuktan sıkılaşır, sertleşir ve zemin de ıslak ya da buzlu olur. İşte bu mevsim farklılığı lastiğin yol tutuş kapasitesini etkileyen ana nedendir. Bu sebeple önerilen sürelerde kış lastiği uygulamasına geçmek oldukça önemlidir. Kışın güvenli sürüşü sağlayan kış lastiği ne zaman takılır, neden önemlidir, 4 mevsim lastik kış lastiği yerine geçer mi gibi soruların cevapları ile birlikte kış lastiği hakkında yanlış bilinenleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Kış lastiği uygulaması, şehirler arası yolcu ve yük taşıyan tüm araçlar için trafik güvenliğinin olumsuz etkilendiği 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasını kapsayan dört aylık süre boyunca zorunludur. Kış lastiği takma zorunluluğunun bitiş tarihi mevsim koşullarına bağlı olarak 1 ay uzatılabilir. Öncelikle kış lastiği nasıl takılır sizler öncelikli olarak onun detaylarına bakalım... KIŞ LASTİĞİ NASIL TAKILIR? Halat zincirler özellikle kar zincirlerine alternatiftirler, fakat sadece herşeyi kendileri yapmaktan hoşlananlar içindirler. Bir halat zincir setini uygun fiyata alabilirsiniz, fakat takması çok zordur ve 2 saate kadar zamanınızı alabilir. Biraz daha fazla ödeyip çelik halka zincirler almanız daha uygun olur.Çelik halka zincirler halat zincirlere göre biraz daha pahalıdır ama onlardan çok daha konforludurlar. Tekerleğin arkasına takmak çok daha kolaydır. Sadece çelik halka zinciri lastiğin üzerine koyun ve kancalayarak kapatın. Denemeler çoğu modelin lastiğe çok yapıştığını göstermektedir.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız. Öncelikle özel bir takma kafası her tekerleğin üzerine vidalanmalıdır. Halkaların bağlantılarının uzunluğunu da lastik boyutunuza göre ayarlamalısınız.Her ne kadar kolay takıldığı söylenen sistemler bayağı pahalı olsa da ihtiyaç halinde en kolay takılanlar bu zincirlerdir. Bununla birlikte, kışın tatile arabayla gitmeden önce bazı hazırlıkları yapmalısınız. Öncelikle özel bir takma kafası her tekerleğin üzerine vidalanmalıdır. Halkaların bağlantılarının uzunluğunu da lastik boyutunuza göre ayarlamalısınız.Arka tarafı sabitledikten sonra ön tarafa doğru iyice zinciri geriyorsunuz. Zincirin gergin olması çok önemlidir. Zincirin bağlantı noktalarını ön tarafta da yaptıktan sonra işleminiz bitiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bağlantı noktalarındaki sivri kısımları tekerlerle temas ettirmeyin. Bu işlemleri yaptıktan sonra güvenli ve huzurlu bir şekilde yola çıkabilirsiniz. KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR? Kış lastiği takmak her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Aralık 2018 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında zorunlu... Kış lastiği takmayanlara 715 lira ceza kesilecek. 2019 yılında zam yapılıp yapılmayacağı konusunda ise henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haber sitemizden bulabileceksiniz. TESK'TEN KIŞ LASTİĞİ UYARISI Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının düştüğüne işaret etti. Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık itibarıyla başlayacağını anımsatan Palandöken, özel araç sürücülerinin de araçlarına bu lastiklerden taktırmasının önemli olduğunu vurguladı. Geçen yıl uygulamanın zorunlu olduğu 5 ayda meydana gelen 127 bin 283 trafik kazasında 81 bin 511 kişinin yaralandığını, 952 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti: "Ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği özel araçlara da takılmalı. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde vatandaşlarımız 1 Aralık'ı beklemeden araçlarına kış lastiğini taktırmalı. Şu an uygulanan para cezası 715 lira. Ceza tutarı 1 Ocak'tan itibaren yeniden değerleme oranında artacak. 1 Ocak-1 Nisan arasında yeni ceza tutarı uygulanacak. Aşırı yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız şimdiden kış lastiğini taktırmalı. Araçların kışlık bakımları yapılmalı. Aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli." YORUMLAR 0

