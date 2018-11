Hadi İpucu sorusu: On kaplan gücündeki kahraman kimdir? 7 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevabı nedir? 7 Kasım Hadi İpucu sorusu bir çizgi romandan geldi. Öğlen yapılacak yarışmada çizgi roman kahramanlarından Ormanda on kaplan gücünde olan kahramının adı sorulmakta. Bugün saat 12:30'da düzenlenecek olan yarışma Hadi İpucu'nun 7 Kasım sorusu ve cevabı araştırılıyor. Hadi İpucu internet üzerinden online olarak milyonlarca takipçisine para kazandırmaya devam ediyor. Gün içinde saat 12:30 için ayrı aksam saat 20:30 içinse ayrı iki soru yöneltilen ödülü yarışma uygulaması Hadi İpucu'nun yanıtları merak edilirken konu ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derlemeye çalışıyoruz. 7 Kasım Çarşamba günü için sabah saatlerinde Hadi İpucu'nun sorusu geldi. Şimdi gözler akşam saatlerinde Hadi İpucu'nun 20:30'da soracağı soruda. Hadi İpucu soru ve yanıtlarını ve yeni gelişmeleri bu haberimizden takip edebilir yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi yarış öncesi ipucu bilgisini paylaşırken bu güne özel sosyal bir mesaj içeren ipucu belirledi. Hadi ekibi öğlen saati 12:30 daki yarış öncesinde ipucu bilgisini aşağıdaki şekilde kullanıcıları ile paylaştı. 7 Kasım Hadi İpucu sorusu ve cevapları star.com.tr haber sitesinde.



Hadi bilgi yarışması birbirinden renkli birbirinden eğlenceli yarışmalar düzenlemeye devam ediyor. Hadi ekibi bugün kendi saati olan 1230 da yayında olacaktır. Ayrıca fizy uygulamasının sponsorluğunda yapıcalak yarışma ödül dağıtmaya devam edecek.



Hadi ekibi haftanın her günü farklı konsepler de yarışmalar düzenliyor. Hadi bilgi yarışması kurulduğundan bu güne en büyük hedeflerinden biri olan sponsorlu yarışmalar düzenleme konusunda büyük ilerleme gösterdi. Şimdiye kadar sponsorluk anlaşmalarında Turkcell, Pegasus gibi büyük firmaların sponsorluk yarışmaları düzenlemek için hadi ekibiyle anlaştıklarını gördük. Görünen o ki hadi ekibi her güne bir sponsor bularak her gün büyük ödüller dağıtmayı düşünüyor.



Bugün öğlen yapılacak yarışmada çizgi roman kahramanlarından Ormanda on kaplan gücünde olan kahramının adı sorulmakta.

Çizgi roman sever misiniz? 😍İpucumuz bütün hayatını korsanlık, haksızlık ve zalimlikle savaşmaya adayan bir süper kahramandan geliyor. 💪🏻😎Ormanda on kaplan gücünde olduğu söylenen kahramanın adı nedir biliyor muyuz? 🙄🙄



Hayatını kötülükle savaşmaya adayan, ormanda on kaplan gücünde olan süper kahraman Kızıl Maskedir.



Hadi ipucu cevabı : Kızıl Maske

Kızılmaske ya da fantom, ormanda on kaplan gücünde olduğuna dair rivayetler bulunan fantastik bir karakterdir. Sadece ormanda Fantom diye seslenin o sizi bulur replikleriyle tanınan Kızılmaske, rivayete göre Bengali Ormanının derinliklerinde yaşamaktadır.



Ormanda on kaplan gücünde olduğu söylenen Kızılmaske (Fantom), 17 Şubat 1936'da gazete stripi olarak Lee Falk tarafından yaratılmıştı. Çizgi roman dünyasının 'ilk özel kostümlü' kahramanıdır.



Lee Falk 28 Nisan 1911'de St. Louis-Missouri, ABD'de doğmuş ve 13 Mart 1999'da New York'ta ölmüştür. Falk aynı zamanda Mandrake'nin de yaratıcısıdır.



Phantom ilk olarak siyah-beyaz olarak basılmıştır. Ama bazı ülkelerde baskı renklendirilmiştir. Daha sonra orijinal baskıda kostümü mor olarak renklendirilse de, daha önce kırmızı renk kostümü tercih etmiş yayıncılar maceraları bu renkle yayınlamaya devam ettiler.



400 yıl önce gemisi korsanların saldırısına uğrayan genç bir adam, Bengali sahillerinin ıssız bir köşesinde karaya çıktı. Onu pigmeler bulur ve iyileştirir. Genç adam, babasının katilinin kafatası üstüne yemin eder: Bütün hayatımı korsanlık, haksızlık ve zalimlikle savaşmaya adıyorum. Oğullarım da benim yolumdan gidecek...



Tüm denizciler ve yerliler Kızılmaske'yi ölümsüz sanmakta ve hatta ondan 'Ölümsüz Ruh' diye bahsetmektedirler. Adı ormanda bir efsanedir ve bu efsaneyle ilgili olarak Sadece ormanda Fantom diye seslenin. O sizi bulur!

Kızılmaske ve arkadaşlarını anlatan videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





Fantom on kaplan gücündedir...



Fantom herkesle anladığı dilden konuşur... rivayetleri vardır.



Bengali Ormanı'nın derinliklerinde yaşamaktadır. Asıl adı Kit Walker'dır. Kimselerin yerini bilip bulamadığı Kafatası Mağarası'nda yaşayan Fantom, rüzgâr gibi koşan atı Kahraman ve sadık kurdu Şeytan ile kimsenin karşı koymaya cesaret edemediği yenilmez bir üçlü oluşturmuştur. Çok hızlı hareket etme, bir anda ortaya çıkıp bir anda ortadan kaybolabilme, kim olduğunun bilinememesi gibi özelliklere sahiptir.



İki adet yüzüğü vardır, iki elinin orta parmaklarına takmıştır onları. Birisine yumruk attığı zaman, bu yüzükler kötü adamın çenesinde asla çıkmayan kurukafa işaretleri bırakır. Kızılmaske bir bölgeye bu kurukafa işaretini bırakmışsa, o bölge Kızılmaske'nin koruması altında demektir.



TÜRKİYE'YE 1939 TARİHİNDE GİRDİ



Kızılmaske Türk okuruyla 1939 yılında tanıştı. Çocuk Sesi ve Afacan dergilerinin birleşmesinden oluşan yeni dergide yayımlanmaya başlanan Kızılmaske'ye verilmiş olan ad Dev Adam'dı. 1940'ların başlarından itibaren 1001 Roman Dergisi'nde de yayımlandı; bu maceraların dördü (ABD'deki orijinal yayın tarihleri: 1938-1940'lar) daha sonra 1965'te, Bilge Şakraks'ın çıkarttığı Red Kit dergisinde dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Ayrıca eski 1001 Roman'ın yayıncısı olan Tahsin Demiray'ın 1952-53 yılları arasında yayımladığı (her dört sayfasından ikisi renkli olarak basılan) Haftalık Albümlerde Maskeli Süvari ve Mandrake'nin yanı sıra zaman zaman Kızılmaske'nin de maceraları yer aldı.



Kızılmaske'nin bağımsız bir dergi olarak okuyucuya sunulduğu ilk tarih 1968'dir. Tay Yayınları'nın 13 Ağustos 1973'te yayınlamaya başladığı seri, Türk çizgi roman okuruna Kızılmaske'yi yaygın olarak tanıtıp sevdirecek seri oldu. Bu seri, 1970'ler ve 1980'ler boyunca devam etti.

HADİ İPUCU YARIŞMASI NEDİR ÖDÜLLERİ NE KADAR?



Hadi Oyna Live, 8 Haziran 2018'de Turkcell tarafından geliştirilmiş mobil canlı para ödülü bilgi yarışmasıdır. Hadi mobil canlı bilgi yarışması olarak takipçilerine para kazandıran bir uygulamadır. Sorular doğru cevaplandığında gerçek para ödülü dağıtmaktadır. PlayStore ve App Store'den indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz.



Play Store ve App Store'dan indirerek Android ve İOS cihazlarınızda ailecek yarışabilirsiniz. Yarışma her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde genelde 5000TL dağıttıkları gibi özel günlerde de 8000TL, 10000tl, 20000TL veya 30000TL ödül kazandırmaktadır.



Hadi yarışmaları genelde 12 sorudan oluşmaktadır. Bazen zorluğa göre 8 veya 15 soru yaptıkları gibi eğlence, film, müzik gecesi içerikli yarışmalarda yapmaktalar. Yarışma fomadı HQ Trivia'ya aittir. Hadi yarışmasının sunucuları Müge Boz ve Merve Toy'dur.