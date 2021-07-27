Halk TV'de askerimize çirkin benzetme

27 Temmuz 2021 Salı 11:53 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 12:06

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur konuk oldu.

Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor." sorusuna İlknur'dan tepki çeken bir cevap geldi.

"İHRAÇ EDECEĞİMİZ BAŞKA ÜRÜN KALMADI"

İlknur, vatan uğruna canını ortaya koyan, hain teröristler ile kararlılıkla mücadele eden kahraman askerlerimize 'ürün' benzetmesinde bulundu.

İlknur "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı." diye konuştu.