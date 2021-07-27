İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2021 Salı / 17 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5836
  • EURO
    10,138
  • ALTIN
    495.804
  • BIST100
    1346.91
Medya

Halk TV'de askerimize çirkin benzetme

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına katılan Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, Afganistan'a asker gönderimi sorusuna tepki çeken bir cevap verdi.

27 Temmuz 2021 Salı 11:53 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 12:06
ABONE OL

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına, Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur konuk oldu.

Ayşenur Arslan'ın, "Afganistan bilmecesi çok fena değil mi, asker göndereceğiz değil mi. Öyle görünüyor." sorusuna İlknur'dan tepki çeken bir cevap geldi.

"İHRAÇ EDECEĞİMİZ BAŞKA ÜRÜN KALMADI"

İlknur, vatan uğruna canını ortaya koyan, hain teröristler ile kararlılıkla mücadele eden kahraman askerlerimize 'ürün' benzetmesinde bulundu.

İlknur "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka bir ürün kalmadı." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.