Halk TV'de Karadeniz gazı ve TOGG hazımsızlığı!

Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programının sunucusu Ayşenur Arslan, konuğuyla Mustafa Sönmez ile Karadeniz'den çıkarılacak doğalgaz rezervi ve yerli otomobil TOGG için skandal sözler sarf etti.

Programa katılan Sözmez'in, "Karadeniz gazı beni çok güldürüyor" sözlerine "fıkra gibi" yanıtını veren Arslan, büyük tepki topladı.

Sunucu Arslan'ın Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili yönelttiği "ne kadar yerli ve milli" sorusu üzerine konuğu, "Neresi yerli ve milli. Otomotivde ithal girdi ortalama yüzde 70'tir. Bunun ne ayrıcalığı farklılığı olacak ki? Yüzde 70'i 75'i ithal olan bir araç." açıklamasında bulundu. Mesnetsiz sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.