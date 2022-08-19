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Medya

Halk TV'den 'Ali Erbaş'ın yeğeni' yalanı! Düzeltmek zorunda kaldılar

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı. Halk TV, Uğur Özmen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Özmen'in Ali Erbaş'ın yeğeni olmadığının kanıtlanmasının ardından Halk TV söz konusu yalan haberde metin değişikliği yapmak zorunda kaldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 07:58 - Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve terfi kararlarına göre Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Ordulu Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, Tuğgeneralliğe terfi etti. Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'IN YEĞENİ İFTİRASI!

HALK TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" adlı programda ise İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'na atanan Uğur Özmen'in Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğu iddia edildi.

Haberin yalan olduğu anlaşılınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nı arayan halktv.com.tr yazarı Seyhan Avşar, söz konusu içeriğin düzeltileceğini söyleyerek metnin revize edileceğini iletti.

YALAN ORTAYA ÇIKINCA SADECE METNİ DÜZELTTİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan ise bu iddianın gerçek olmadığı açıklarken, bu haberin onlarca site tarafından yayınlanmasına neden olan HALK TV sadece haber metninde değişikliğe gitti.

ÇOĞU SİTEDE HALA YAYINDA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sürekli olarak hedef gösteren HALK TV'nin bir yalanı daha ifşa olurken, SOL TV ve Gerçek Gündem gibi sitelerde bu yalan haber hala yayınlanmaya devam ediyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Gazeteci Burak Orhan şu açıklamalarda bulundu:

Halk TV son atamalarda jandarmada tuğgeneral olan bir komutanımızın Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızın yeğeni olduğu yalanını paylaşmıştı Bu iddia yalandı. Dün sosyal medyada haberin yalan olduğunu paylaşınca Seyhan Avşar beni aradı düzelteceğini söyledi.

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