31 Aralık 2020 Perşembe 13:10 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 13:10

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yılbaşı özel programına katılacak konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'de Star'da izleyicisiyle buluşacak. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunda 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkan İbo Show birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor. Peki İbo Show yılbaşı özel konukları kimler? İşte Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı 31 Aralık 2020 İbo Show yılbaşı konukları.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses’in ekranlara geri dönüşü ile büyük çıkış yakalayan İbo Show cumartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. 31 Aralık Perşembe gününün yılbaşı olması nedeniyle “Yılbaşı özel” programı ile izleyici karşısına çıkacak İbo Show’un konukları belli oldu. İbo Show yılbaşı konukları; Hande Yener, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy, Seda Sayan, ve Şafak Sezer olacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, müzik ve muhabbetle dolu bir gece izleyiciyle buluşacak.

İBO SHOW YILBAŞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show'un birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yaptığı yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'de Star Tv'de başlayacak.