Televizyon ekranlarının fenomen müzik programı O Ses Türkiye'nin 2021 yılbaşı özel programına katılacak konukları belli oldu. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı O Ses Türkiye, 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20.00'de TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Acun Ilıcalı sunuculuğunda 31 Aralık Perşembe akşamı yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıkacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birbirinden ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor. Peki O Ses Türkiye yılbaşı 2021 konukları kimler? İşte O Ses Türkiye yılbaşı konukları
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.
O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek özel bölümünde sahne alacak ünlü isimler de belli oldu. İşte O Ses Türkiye yılbaşı 2021 konukları..
O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2021 KONUKLARI KİMLER?
Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın bulunduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı. Gecede; Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Hande Erçel, Kerem Bürsin ve Hakan Çalhanoğlu sahne alacak.
Milyonların merakla beklediği ve bir klasik haline gelen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında birbirinden ünlü isimler, izleyenlere müzik ziyafeti ve eğlenceli anlar yaşatacak.