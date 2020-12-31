31 Aralık 2020 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 17:46

2021 yılbaşı mesajları sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı. 2021 yılına saatler kala sevdiklerine mutlu yıllar dilemek isteyenler 2021 yılbaşı için En güzel yeni yıl kutlama mesajlarını Whatsapp, Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımlar yapıyor. 2021 yılbaşı için En güzel yeni yıl kutlama mesajlarını star.com.tr farkıyla sizler için derledik. İşte yeni bir yıl için en güzel Resimli 2021 yılbaşı mesajları, 2021 Yılbaşı mesajları için resimli, uzun, kısa mesaj seçenekleri...

2021 YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

-2021 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Allah’ım sen bize huzur içinde geçirebileceğimiz bir yıl nasip et. Mutlu yıllar…

2021 yılının tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

-En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2021 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!

-En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2021 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

-Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Yeni yılımız kutlu olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğumuzu daim etsin rabbimiz inşallah… Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Her yeniyıl bir başka güzel.. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyılınız kutlu olsun.

YILBAŞI TEBRİK KARTLARI 2021

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle…

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun. Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

-Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

-Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...

-Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

RESİMLİ 2021 YILBAŞI MESAJLARI

-Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan , dostlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır.. Mutlu Yıllar!!

-Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar..

-İnsan, armağanını kalbi ile birlikte vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allahın bizlere verdiği armağandır. En mutlu günler seninle olsun.. Armağanınla yücel..

-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

-Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedeceğiniz, ümitlerinizin dostluklarla pekişeceği, gülücüklerinizin hiç bitmeyeceği, sevgi, huzur ve barış dolu bir yıl dileğiyle...

Allah"ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

2021 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Neşe dolu yıllar!

-Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzelliklerin sizinle olması dileğiyle? Nice mutlu yıllara!

- Sevdiklerinle beraber nice mutlu ve başarılı yıllar dilerim..

- Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve sizin yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

2021 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…

RESİMLİ YILBAŞI MESAJLARI 2021

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Bugün 365 günlük yeni bir öykü başlıyor. Her güne bir yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına. Nice güzel öyküler seninle olsun. Mutlu Yıllar!