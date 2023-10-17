İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de ölü sayısı 3 bine yükseldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 11. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Aşkelon'dan gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.



Canlı yayına bağlanan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, "22 bin binanın Gazze'de yerle bir edildiğini biliyoruz" dedi. Sınır hattındaki askeri hareketliliğin arttığına dikkat çeken 24 TV Muhabiri, "İsrail güçleri teyakkuz halinde. Muhtemel kara harekatının Gazze'nin kuzeyinden başlaması öngörülüyor" dedi.

Gazze Şeridi sınırına 5-6 km uzaklıkta olduklarını belirten Ayçiçek, Sderot'tan öteye geçemediklerini ifade etti. Askeri yığınakların Aşkelon ve Sderot'ta yoğunlaştığına dikkat çeken Ayçiçek, "İsrail, Gazze'ye kuzeyden girmeyi planlıyor" dedi.

PENTAGON YAKLAŞIK 2 BİN ASKERİ "HAZIR DURUMA GEÇİRDİ"



24 TV ekibi Aşkelon'dan İsrail güçlerinin askeri sevkiyatını görüntüledi. Ayçiçek, "Bölgeye mühimmatların taşınmasına tanıklık ediyoruz. Pentagon, Orta Doğu'da olası bir konuşlanmaya karşı 2 bin ABD askerini alarma geçirdi. 2 bin askeri hazır durumda tutacak. İsrail topraklarına ABD savaş uçaklarının geldiğini biliyoruz." dedi.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 3 BİNE YÜKSELDİ

Gazze sınırındaki Sderot'tan canlı yayına bağlanan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenlerin sayısının 3 bine, yaralıların sayısı 12 bin 500'e yükseldiğini söyledi. Ayçiçek, sivil can kaybının artışına İsrail'in hedef ayırt etmeksizin yaptığı saldırıların neden olduğunu kaydetti.