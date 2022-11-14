İstiklal'deki hain saldırıyı fırsat bildiler! Devlete iftira yarışı

Türkiye, İstiklal Caddesi'ndeki kalleş saldırının acısını yaşıyor. Terör örgütlerinin hain saldırısını fırsat bilen muhalif isimler ise devlete ve hükümete yönelik kinlerini saldırı üzerinden kusmaya çalıştı.

Halk TV'de yaklaşan seçim sürecine atıf yapılarak ahlaksız göndermelerde bulunuldu. Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. 2015 yılındaki Haziran-Kasım dönemine ait o süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki bu korkuları gün ışığına çıkardı" dedi.

NORMAL SEÇİM SÜRECİ OLMAZ MI?

Gazeteci Timur Soykan ise, "Çok uzun süredir siyasi analistler... Çok gergin bir seçim atmosferine gidiyor olmamız ve her zaman hepimizin aklına bu seçim sürecinin çok gergin geçebileceği ihtimalini getirdi. Bu kaygıyı da defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki... Normal seçim süreci olmaz mı? Yine 7 Haziran - 1 Kasım arasındaki gibi çok canımızın yanacağı bir dönem olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Mehmet Selçuk Ada patlamanın 'seçim çalışması' olduğunu öne sürerek devleti ve hükümeti hedef aldı.

Ahmet Nesin, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı." derken, Taş, "Bu filmi daha önce de görmüştük sanki" paylaşımında bulundu.

Mehmet Selçuk Ada ise "Seçim kampanyasını başlattılar" paylaşımında bulundu.